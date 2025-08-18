Atacul violent al rușilor în Ucraina, înainte ca Zelenski să stea față în față cu Trump. Cel puțin 14 persoane au murit

Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul eforturilor de a ajunge la un acord de pace în războiul ruso-ucrainean, relatează AFP.

Volodimir Zelenski l-a acuzat pe Vladimir Putin că încearcă să umilească Ucraina și Europa prin „uciderea deliberată a civililor”, chiar înaintea discuțiilor cu Donald Trump la Casa Albă, la care vor participa președintele ucrainean și un grup de lideri europeni.

Zelenski a descris cele mai recente atacuri ale Moscovei asupra a patru orașe ucrainene drept „demonstrative și cinice”. Cel puțin șapte persoane au fost ucise într-un atac cu drone asupra orașului Harkov, printre victime aflându-se și o fetiță, iar alte trei persoane au murit într-un bombardament la Zaporojie, a precizat el.

„Rușii știau că astăzi are loc la Washington o întâlnire care va aborda sfârșitul războiului”, a scris Zelenski pe X. „Putin va comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Ucrainei și Europei, precum și pentru a umili eforturile diplomatice.”

El a declarat că Ucraina are nevoie de încetarea războiului, de garanții de securitate solide și de o pace „dreaptă și demnă”, adăugând: „Moscova trebuie să audă cuvântul stop”.

Ads

Cele mai recente atacuri ale Rusiei vin în contextul în care există semne că Donald Trump ar putea pune presiune pe Zelenski să accepte un acord de pace în care Rusia ar obține teritorii pe care nu a reușit să le ocupe din 2014. Președintele american a exclus posibilitatea ca Ucraina să adere la NATO sau să recucerească Crimeea ocupată de Rusia, ca parte a negocierilor.

Ads