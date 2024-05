Zelenski a condamnat și el atacul armat asupra premierului Slovaciei Robert Fico, deși acesta are o viziune pro-rusă

Atacul asupra primului ministru al Slovaciei Robert Fico a fost condamnat și de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Acesta a postat pe platforma X un mesaj în care se exprimă total împotriva unor astfel de atacuri teroriste.

"Atacul asupra primului ministru al Slovaciei Robert Fico este îngrozitor. Condamnăm ferm acest act de violență împotriva șefului guvernului statului care ne este partener și vecin. Trebuie depuse toate eforturile pentru a ne asigura că violența nu devine norma în nicio țară, formă sau sferă. Sperăm din suflet că Robert Fico își va reveni curând și ne exprimăm solidaritatea cu poporul Slovaciei", a scris Zelenski pe X.

