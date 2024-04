Bărbatul care a înjunghiat mortal şase persoane la Sydney avea un istoric cu probleme de sănătate mintală. Nu are legătură cu nici o grupare teroristă

Bărbatul care a înjunghiat mortal şase persoane la Sydney a avut probleme de sănătate mintală în trecut şi nu există indicii că ideologia ar fi fost un motiv al atacului dintr-unul dintre cele mai aglomerate centre comerciale din oraş, a anunţat, duminică, Poliţia, relatează Reuters.

Atacatorul, identificat de Poliţie ca Joel Cauchi, era cunoscut de poliţişti în statul învecinat Queensland, iar oamenii legii au discutat cu familia sa după atacul de sâmbătă, a declarat, într-o conferinţă de presă, comisarul adjunct al Poliţiei din New South Wales, Anthony Cooke.

Martorii au descris cum Cauchi, îmbrăcat în pantaloni scurţi şi o bluză cu liga naţională de rugby din Australia, a fugit prin mallul Westfield Bondi Junction cu un cuţit, atacând oameni la întâmplare.

Unii clienţi şi angajaţi ai mallului din estul oraşului Sydney au încercat să îl oprească şi oamenii s-au adăpostit în magazinele închise.

”Am văzut filmări cu australieni obişnuiţi punându-se în calea pericolului pentru a-şi ajuta concetăţenii. Acel curaj este extraordinar”, a declarat, duminică, premierul Anthony Albanese. ”Este cel mai bun lucru la australieni în mijlocul acestei tragedii”, a arătat el.

Atacatorul în vârstă de 40 de ani a înjunghiat mortal şase persoane şi a rănit cel puţin 12 până a fost împuşcat mortal de inspectorul Amy Scott, care l-a înfruntat singură, în timpul atacului.

”A fost o scenă îngrozitoare”, a spus Cooke.

”Până acum, nu avem nimic, nu am primit nicio informaţie, nu am găsit nicio probă sau nu am obţinut niciun indiciu care să sugereze că atacul a fost determinat de o motivaţie anume, ideologie sau altceva”, a arătat el.

Atacurile precum cel de sâmbătă sunt rare în Australia, o ţară cu circa 26 de milioane de locuitori şi cu unele dintre cele mai dure legi din lume în ceea ce priveşte armele şi cuţitele.

Cauchi se mutase recent la Sydney. Poliţia afirmă că a percheziţionat un mic depozit pe care îl închiriase recent, dar nu a găsit probe care să indice că urma un atac.

Cinci dintre cele şase persoane ucise sunt femei, iar bărbatul era un agent de securitate al centrului comercial, a arătat Poliţia.

Printre cei duşi la spital cu răni produse prin înjunghiere se află şi un copil de nouă luni, care este în stare gravă, dar stabilă, a declarat, duminică, Poliţia. Mama bebeluşului, Ashlee Good, a murit la spital în urma rănilor, a anunţat familia sa.

Duminică, prezenţa Poliţiei la mall este sporită, centrul fiind închis pentru clienţi, la fel şi străzile din apropiere. O grămadă de flori, aduse în semn de omagiu pentru victime, a început să crească, persoane îndoliate venind la fiecare câteva minute.

”Poveştile individuale ale celor care au fost ucişi, străinii care au sărit să ajute, precum şi actele de curaj înseamnă că – fie că îi cunoşti pe cei care au fost ucişi sau nu – eşti în doliu astăzi”, a afirmat premierul statului New South Wales, Chris Minns.

”Întreagul stat va sta alături de acele familii în zilele care urmează, pentru a-şi reveni şi a trece peste durerea inevitabilă a unui astfel de eveniment îngrozitor”, a adăugat el.

Regele Charles al Marii Britanii, care este şeful statului australian, a arătat într-o postare pe contul familiei regale de pe reţeaua X: ”Inimile noastre sunt alături de familiile şi cei dragi ai celor care au fost ucişi într-un mod atât de brutal, în timpul unui astfel de atac absurd”.