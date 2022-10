Atacuri aeriene cu bombe în timpul unui concert. Cel puțin 50 de oameni au fost uciși, în Myanmar VIDEO

Cel puţin 50 de persoane au fost ucise şi 70 au fost rănite în atacuri ale armatei aerului din Myanmar asupra unui concert organizat de un important grup etnic rebel, a declarat luni, 24 octombrie, un purtător de cuvânt al grupului, relatează AFP.

”Duminică, în jurul orei locale 20:40 (14:40 GMT), două avioane militare birmane au atacat” o ceremonie organizată de Armata de Independenţă Kachin (KIA), a declarat colonelul Naw Bu.

”Aproximativ 50 de persoane au fost ucise, între care personal al KIA şi civili”, a spus el, adăugând că aproximativ 70 de persoane au fost rănite.

guyelster: #BREAKING Air strikes by #Myanmar’s military killed more than 60 people attending an anniversary celebration of the Kachin ethnic minority’s main political organization: AP pic.twitter.com/Dx5w3Mx5hn