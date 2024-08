Fenomenul care îngrozește o țară vestică și 800.000 de români: Aproape în fiecare noapte sunt atacate bancomatele

Un fenomen îngrozește cea mai puternică economie din Europa și pe cei peste 800.000 de români, care trăiesc în această țară occidentală. Națiunea a devenit ținta principală a operațiunilor sofisticate de spargere și furt ale grupurilor criminale organizate. Aproape în fiecare zi - sau, de obicei, în fiecare noapte - un bancomat este aruncat în aer undeva în Germania.

Eforturile țării de a renunța la numerar nu au fost bine primite. Foarte puțini oameni mai jefuiesc bănci, nu merită efortul. Atentatele la bancomate sunt mai rapide, mai puțin riscante și ”prăzile” în bani sunt mult mai mari, potrivit Bloomberg.

Oficiul Federal de Poliție Criminală monitorizează acest tip de infracțiuni din 2005, când cifrele au început să crească în întreaga Europă. Zece ani mai târziu, acestea au crescut vertiginos în Germania. Atacurile s-au dublat în 2016, ajungând la 318, și au atins apogeul în 2022, când 496 de ATM-uri au fost aruncate în aer.

"Vedem explozii de ATM-uri peste tot în lume, dar intensitatea cu care ne confruntăm în Germania este cu adevărat de o ligă aparte", a declarat Stefan Lessmann, șeful departamentului de securitate al producătorului de ATM-uri Diebold Nixdorf, liderul de piață pentru aceste aparate în UE.

Motivele din spatele acestei situații sunt simple: Germania se învecinează cu Țările de Jos, unde se află rețelele din Amsterdam și Utrecht care orchestrează majoritatea atacurilor. Țările de Jos au fost anterior epicentrul acestor atentate, dar până în 2015, olandezii au redus numărul de bancomate la nivel național de la 20 000 la 5 000, le-au fortificat pe cele rămase și au încurajat întreprinderile și locuitorii să renunțe la numerar. Având puține ținte în țara lor natală, infractorii s-au îndreptat spre est, în Germania.

Ceea ce au găsit a fost un paradis pentru atentatorii cu ATM-uri. În țară există peste 50. 000 de ATM-uri și, după cum a afirmat banca centrală națională într-un raport din ianuarie, "numerarul are o semnificație socială deosebită". Conform unui studiu din 2023 al Bundesbank, marea majoritate a celor 83,3 milioane de locuitori ai Germaniei trăiesc la mai puțin de un kilometru de un bancomat. În plus, rețeaua extinsă de autostrăzi naționale a țării oferă atacatorilor o cale ușoară de a scăpa.

Descentralizarea Germaniei joacă, de asemenea, în favoarea infractorilor: spre deosebire de Țările de Jos, care au doar patru bănci, Germania are un sector mai divers, inclusiv sute de bănci independente de economii și împrumuturi. În plus, fiecare dintre cele 16 state ale țării are propria sa forță de poliție, ceea ce face ca coordonarea să fie o provocare.

Achim Schmitz conduce unitatea centrală de poliție care se concentrează pe bombardarea bancomatelor în Renania de Nord-Westfalia, primul stat german care a fost vizat în urmă cu un deceniu. De-a lungul anilor, Schmitz și colegii săi au arestat sute de suspecți și au obținut condamnări severe la închisoare, însă acest lucru nu a dus la stoparea atacurilor.

"În 2015, am crezut inițial că există un cerc de autori și că, odată ce am prins persoanele de bază, vom scăpa de problemă", a declarat Schmitz. "A trebuit să renunțăm la această ipoteză cu mult, mult timp în urmă".

Luna trecută, guvernul german a anunțat că intenționează să mărească pedepsele cu închisoarea pentru atentate la un minim de doi ani și un maxim de 15 ani și să extindă puterile de supraveghere ale poliției în jurul atacurilor. În timp ce procurorii încearcă diverse modalități de a descuraja potențialii atentatori - inclusiv acuzarea unora de tentativă de omor pe lângă furt calificat - în cadrul forțelor de aplicare a legii au existat nemulțumiri cu privire la faptul că băncile nu fac suficient pentru a preveni acest tip de infracțiuni.

La rândul său, industria financiară din Germania afirmă că membrii săi au cheltuit peste 300 de milioane de euro în ultimii ani pentru măsuri de securitate, cum ar fi instalarea de sisteme de alarmă și tehnologii defensive, închiderea ghișeelor bancomate pe timp de noapte și pur și simplu umplerea bancomatelor cu mai puțini bani. Pe ansamblu, Oficiul Federal al Poliției Criminale din Germania estimează că rata de succes a acestor atacuri este în prezent de aproximativ 60%.

Să menționăm faptul că datele OCDE din 2022 arată că sunt aproximativ 6 milioane de români în diaspora, iar cei mai mulți sunt în Italia – 1,1 milioane, Spania – 1 milion, Marea Britanie – 940.000 și Germania - 880.000, potrivit Europa Liberă.

