După frigiderele din magazine, atacurile cibernetice ar putea viza routerele și aparatele electrocasnice. Avertismentul unui înalt oficial european

Autor: Mihai Diac
Marti, 10 Noiembrie 2026, ora 21:17
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După frigiderele din magazine, atacurile cibernetice ar putea viza routerele și aparatele electrocasnice. Avertismentul unui înalt oficial european
Router - Foto: Pixabay

După atacul cibernetic care a vizat frigiderele din supermarketurile din mai multe țări, aparatele electrocasnice din locuințe ar putea fi următoarea țintă, a avertizat marți, 10 noiembrie 2026, Juhan Lepassaar, șeful Agenției Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), într-un interviu acordat AFP.

„Securitatea nu ar trebui și nu trebuie să fie lăsată pe plan secund. Astăzi au fost frigiderele, mâine ar putea fi routerele (echipamente pentru rețelele informatice, n.r.), iar poimâine aparatele electrocasnice, și așa mai departe”, a subliniat responsabilul estonian.

Supermarketuri din cel puțin 12 țări europene au fost afectate de atacuri cibernetice în octombrie și noiembrie, cel mai grav având loc în Franța. „Toate incidentele pot fi evitate, dar întrebarea este dacă suntem pregătiți să investim în acest sens”, a declarat Juhan Lepassaar, director executiv al agenției de securitate cibernetică a UE, ENISA. „Securitatea cibernetică nu este ieftină”, a adăugat el.

Securitatea trebuie, de asemenea, anticipată încă din etapa de proiectare a produselor interconectate, care se găsesc acum peste tot, inclusiv în bucătăriile sau dormitoarele noastre, a precizat el.

În acest context, securitatea cibernetică este crucială, a insistat Juhan Lepassaar, care a prezentat marți raportul bianual al agenției sale, cu sediul la Atena. „Fiecare serviciu de care depindeți ca cetățean, ca ființă umană, conține un strat în care intervine un element digital, o bucată de cod care, dacă nu este protejată, poate fi piratată”, a explicat el.

Unul dintre cele mai grave scenarii ar putea fi pierderea serviciilor esențiale: sosirea polițiștilor, intervenția pompierilor, funcționarea spitalului, transportul care duce de la punctul A la punctul B, a arătat șeful ENISA. „Sunt toate elemente de care depindem pentru ca totul să funcționeze bine, 24 de ore pe zi și 7 zile pe săptămână... Și dacă acestea nu funcționează, vom resimți un impact imediat”, a avertizat el.

Luni, Franța a atribuit oficial unității cibernetice din cadrul Gărzilor Revoluției Islamice Iraniene responsabilitatea pentru atacul cibernetic care a vizat, în noaptea de 11 spre 12 octombrie, sistemele de control al refrigerării din supermarketurile a aproximativ 700 de locații franceze din sectorul marilor lanțuri de distribuție.

Juhan Lepassaar nu a dorit să se pronunțe cu privire la responsabilitatea Teheranului. El a subliniat însă că „actori apropiați de statele” iranian sau rus vizează Europa și colaborează între ei. „Fie că este vorba de China, Iran sau Republica Populară Coreeană de Nord, există numeroși actori aflați în legătură cu statele respective care vizează Europa, întreprinderile europene și interesele europene”, a afirmat șeful ENISA.

El a salutat normele europene în materie de securitate cibernetică, care vor intra pe deplin în vigoare anul viitor, precum și proiectele UE menite să „dubleze dimensiunea și resursele” agenției sale specializate.

Legea privind reziliența cibernetică (Cyber Resilience Act), care datează din 2024, vizează consolidarea securității produselor care conțin componente digitale, impunând, în special, obligații de securitate cibernetică producătorilor acestora.

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