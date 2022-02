UE trimite experți în Ucraina pentru a combate atacurile cibernetice ale Rusiei. Din echipă fac parte și români

Șase state membre ale Uniunii Europene vor trimite experți în Ucraina pentru a o ajuta în lupta împotriva unor posibile atacuri cibernetice ale Moscovei.

Marți, 22 februarie, Lituania a anunțat că UE este gata să îşi activeze echipa de reacţie rapidă la atacuri informatice.

Din echipa înfiinţată în 2019 și condusă de Lituania fac parte experţi croaţi, estonieni, lituanieni, polonezi şi români.

AFP citează un mesaj scris în reţeaua Twitter de viceministrul lituanian al Apărării, Margiris Abukevicius, conform căruia Lituania şi alte state ”activează echipa de reacţie rapidă la atacuri informatice pentru a ajuta instituţiile ucrainene să facă faţă ameninţărilor informatice în creştere”.

In response to #Ukraine request 🇱🇹🇳🇱🇵🇱🇪🇪🇷🇴🇭🇷 are activating Cyber Rapid Response Team to help 🇺🇦 institutions to cope with growing cyber threats. #StandWithUkraine pic.twitter.com/xxfsw1eiTq