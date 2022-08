Avioane israeliene au fost lovite în Gaza, iar palestinienii au tras rachete în Israel sâmbătă, 6 august. Totul se întâmplă la o zi după ce o operațiune israeliană împotriva grupării militante Jihad Islamic a declanșat o erupție transfrontalieră care a încheiat mai mult de un an de relativ calm.

Jihadul Islamic a tras cu rachete până la centrul comercial al Israelului Tel Aviv, după ce Israelul a ucis vineri unul dintre comandanții superiori ai grupului într-un atac aerian surpriză în timpul zilei asupra unui turn din orașul Gaza, scrie Reuters.

Israelul a lovit sâmbătă mai mulți militanți ai Jihadului Islamic și depozite de arme ascunse în zone rezidențiale, a declarat armata. Bombardele asupra a cel puțin cinci case au trimis nori uriași de fum și moloz în aer, în timp ce exploziile au zguduit Gaza și ambulanțele s-au repezit pe străzi.

Loviturile israeliene au ucis 15 palestinieni, inclusiv alți patru militanți ai Jihadului Islamic și trei civili, printre care un copil, a declarat Ministerul Palestinian al Sănătății. A adăugat că mai multe zeci au fost răniți.

Militanții palestinieni au tras cel puțin 200 de rachete în Israel - majoritatea au fost interceptate, declanșând sirenele raidurilor aeriene și trimițând oamenii în fugă la adăposturile antibombe. Nu s-au raportat victime grave, a declarat serviciul de ambulanță israelian.

Egiptul a declarat că a fost angajat în discuții intense pentru a calma situația. O escaladare ulterioară va depinde în mare măsură de dacă Hamas, gruparea militantă islamică care controlează Gaza, va opta pentru a se alătura luptei.

O delegație egipteană de informații condusă de generalul-maior Ahmed Abdelkhaliq a sosit sâmbătă în Israel și va călători în Gaza pentru discuții de mediere, au declarat două surse egiptene de securitate. Ei sperau să asigure încetarea focului de o zi pentru a duce discuțiile, au adăugat sursele.

You need to show this to the world #Gaza pic.twitter.com/mTEEJfChQz — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) August 6, 2022

Jihadul Islamic a semnalat că nu este iminentă încetarea focului. „Acum este timpul pentru rezistență, nu pentru un armistițiu”, a declarat un oficial al grupului pentru Reuters. Grupul nu a spus câți dintre membrii săi au fost uciși de vineri.

Aproximativ 2,3 milioane de palestinieni sunt înghesuiti în Fâșia Gaza de coastă, Israelul și Egiptul limitând strict circulația oamenilor și a mărfurilor în și din enclavă și impunând o blocadă navală, invocând preocupări de securitate.

Israelul a oprit transportul planificat de combustibil în Gaza cu puțin timp înainte de a lovi vineri, paralizând singura centrală electrică a teritoriului și reducând energia electrică la aproximativ 8 ore pe zi și atragând avertismente din partea oficialilor din domeniul sănătății că spitalele vor fi grav afectate în câteva zile.

Gaza in pictures, 5th of August, 2022. pic.twitter.com/htAGolcfnb — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry) August 5, 2022

Frontiera a fost în mare parte liniștită din mai 2021, când 11 zile de lupte aprige între Israel și militanți au făcut cel puțin 250 de morți în Gaza și 13 în Israel.

Reprezentanții ONU și UE pentru Orientul Mijlociu și-au exprimat îngrijorarea cu privire la violențe, iar Autoritatea Palestiniană susținută de Occident a condamnat atacurile Israelului. Ambasadorul SUA în Israel, Tom Nides, a declarat pe Twitter că „Israelul are dreptul să se protejeze”.

Străzi pustii după atacurile crâncene

Sâmbătă după-amiază, străzile din Gaza au fost în mare parte pustii. La locul în care comandantul superior al Jihadului Islamic, Tayseer al-Jaabari, a fost ucis, moloz, sticlă și mobilier au fost împrăștiate pe stradă.

Breaking|| Israeli warplanes massacred 5 Palestinians and injured over 15 others in an Israeli strike targeted Jabalia camp in the northern Gaza Strip.#GazaUnderAttack pic.twitter.com/U09mpMYwPP — Palestinian girl (@Palnews22) August 6, 2022

În Israel, străzile orașelor de graniță erau în mare parte goale, în timp ce incendiile de vegetație provocate de rachete s-au răspândit prin câmpurile din apropiere.

Jihadul Islamic a declarat că a tras o rachetă spre principala poartă internațională a Israelului, Aeroportul Ben Gurion, dar racheta a rămas scurtă la aproximativ 20 de kilometri (12 mile) distanță. Autoritatea Aviației Civile a declarat că aeroportul funcționează normal.

Tensiunile au crescut în această săptămână după ce forțele israeliene au arestat un comandant al Jihadului Islamic în Cisiordania ocupată, provocând amenințări cu represalii din partea grupului. Armata a spus că a reținut încă 19 membri ai grupului acolo sâmbătă.

Ministrul israelian al Apărării a declarat că zeci de instalații de rachete ale grupului din Gaza au fost distruse. Prim-ministrul Yair Lapid a declarat că operațiunea a dejucat un atac iminent al Jihadului Islamic, care este susținut de Iran și desemnat ca organizație teroristă de Occident. Citeste mai mult

Analiștii politici israelieni au spus că operațiunea militară i-a oferit lui Lapid ocazia de a-și consolida acreditările de securitate înaintea alegerilor de 1 noiembrie.

