Șeful NATO, avertisment în privința atacurilor hibride ale Rusiei: "Pot lua forma unor tentative de asasinat"

Mark Rutte, secretarul general al NATO, a avertizat joi, 28 august, cu privire la capacitățile extinse ale Rusiei pentru atacuri hibride, inclusiv asupra statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice, relatează dpa.

'Acestea pot lua forma unor tentative de asasinat. Pot lua forma bruiajelor electronice ale aeronavelor comerciale deasupra Mării Baltice, încercând practic să efectueze atacuri cibernetice asupra unei țări importante din NATO', a declarat Rutte la un eveniment în orașul german Würzburg.

El a declarat că nu poate comenta în legătură cu incidente specifice, în urma rapoartelor repetate despre zboruri cu drone, sabotaj și tentative de spionaj.

'Știm că Rusia este capabilă de multe. Nici aici nu ar trebui să fim naivi, iar eu știu că Germania nu este naivă', a adăugat Rutte.

Secretarul general al NATO a mai spus că a discutat cu șefa diplomației UE, Kaja Kallas, și cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu atacul masiv lansat joi de Rusia asupra Kievului în care a fost avariată și clădirea reprezentanței UE în Ucraina.

"Atacurile teribile de aseară asupra Kievului, care au ucis atât de mulți civili nevinovați, arată încă o dată că nu putem fi naivi în privința Rusiei. Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ceea ce are nevoie pentru a se apăra și a asigura o pace durabilă.", a scris Rutte joi seară, 28 august, pe X.

