Imagini cumplite într-un oraș din Ucraina. Bloc de locuințe lovit din senin de o rachetă rusească în mijlocul zilei VIDEO

Rusia a lansat un nou atac genocidar cu rachete în mijlocul zilei de miercuri, 22 martie.

Un film postat pe contul de Twitter de președintele ucrainean Volodimir Zelenski arată cum o rachetă rusească lovește un bloc de locuințe din orașul Zaporojie.

Zaporizhzhia. Right now, residential areas where ordinary people and children live are being fired at.

This must not become "just another day" in 🇺🇦 or anywhere else in the world. The world needs greater unity and determination to defeat Russian terror faster and protect lives. pic.twitter.com/YnocW2yVaU