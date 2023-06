Mutarea Ucrainei ce poate schimba soarta războiului. Putin pierde controlul într-o regiune din Rusia: imagini dramatice FOTO VIDEO

Pe măsură ce imaginile cu clădirile distruse de către militanții anti-Putin în orașul Shebeniko din Rusia, de la granița cu Ucraina și străzile goale, se răspândesc pe rețelele de socializare, experții avertizează că regimul de la Kremlin ar putea pierde autoritatea și controlul asupra unor regiuni din propria țară.

Mii de ruși care au locuit în Shebekino, aflat la circa 8 kilometri de granița cu Ucraina și la 30 de kilometri de Belgorod, au fost evacuați de către autoritățile locale și cazate temporar la Belgorod, după ce grupuri înarmate de partizani ruși, venite din Ucraina, au atacat zona, potrivit RFERL.

Forțele invadatoare susțin că fac parte din Legiunea pentru Libertatea Rusiei și din Grupul Voluntarilor Ruși. O fotografie din 6 iunie 2023 publicată de presa rusă arată o secție de poliție și o mașină distruse în Shebekino, capitala administrativă a districtului Shebekino din Belgorod, Rusia.

Natalya Cheremchenko, un rezident evacuat din Shebekino, a declarat pentru Current Time pe 5 iunie, „faptele seci [despre situația din regiune] pe care le transmite guvernul nostru, Ministerul nostru al Apărării, nu prezintă realitatea a ceea ce se întâmplă acolo".

Guvernatorul lui Belgorod a susținut pe Telegram că pe 4 iunie, „611 piese de muniție variată” au fost trase de forțele ucrainene în districtul Shebekino. Pe 8 iunie, el a raportat atacuri asupra unui alt oraș din Belgorod de către ceea ce el a descris drept „drone kamikaze” ucrainene, care au rănit o persoană.

