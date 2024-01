NATO susține că loviturile din Yemen sunt defensive. ”Rebelii Houthi trebuie să înceteze atacurile”

NATO a transmis vineri că loviturile aeriene desfăşurate de SUA şi Marea Britanie împotriva rebelilor houthi din Yemen au fost "defensive", cerându-le acestora din urmă să-şi oprească atacurile, informează AFP.

"Aceste lovituri au fost defensive şi au avut ca scop păstrarea libertăţii de navigaţie pe una dintre cele mai importante căi maritime din lume", a declarat purtătorul de cuvânt al Alianţei Nord-Atlantice, Dylan White.

"Atacurile houthi trebuie să înceteze", a adăugat el.

Statele Unite şi Marea Britanie au întreprins vineri 73 de lovituri împotriva luptătorilor houthi din Yemen, omorând cinci dintre ei şi rănind alţi şase, a declarat purtătorul de cuvânt militar al rebelilor, care a promis represalii.

Loviturile, desfăşurate din aer şi de pe mare, împotriva unor ţinte militare ale luptătorilor houthi în Yemen au venit ca răspuns la atacurile rebelilor asupra navelor din Marea Roşie, ceea ce reprezintă - potrivit agenţiei de presă Reuters - o extindere regională dramatică a războiului dintre Israel şi Hamas din Gaza.

So @RishiSunak - ‘RAF has carried out strikes against ..“military facilities” in Yemen…We have…taken limited, necessary & proportionate action in self-defence, alongside the US ..against targets…to degrade Houthi military capabilities & PROTECT GLOBAL SHIPPING”-but not 4🇵🇸💔 pic.twitter.com/hsqlFqhm0r