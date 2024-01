Proteste masive în sprijinul rebelilor Houthi la Sana’a. Oficial britanic: ”Această acțiune a fost necesară” VIDEO

Zeci de mii de oameni protestează la Sana’a, capitala Yemenului, în sprijinul rebelilor Houthi, după atacurile de noapte trecută ale SUA și Marii Britanii.

Au fost lovite ținte în oraș, pe care gruparea rebelă îl controlează din 2014, când a ieșit din bastionul său din nord și l-a cucerit.

"We do not care (3x): Make it a world war!" pic.twitter.com/PkCEvOdjMt

Millions of people in Yemen's capital Sana'a chanting in unison:

Mohammed Ali al-Houthi, membru al consiliului politic suprem houthi, a declarat despre SUA: „Loviturile voastre asupra Yemenului reprezintă terorism”, conform Sky News.

„Statele Unite sunt Diavolul”, a spus el.

Mass demonstrations in Sadaa, Yemen today after the US-UK launched their raids on it.

Yemen will never be deterred pic.twitter.com/EqM7PDajod