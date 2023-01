Aproape 50 de atacuri ruse în Ucraina, în primele ore ale lui 2023. Invadatorii au scris ”Un an nou fericit” pe una dintre drone

Rusia a atacat Ucraina cu 45 de drone în total în timpul nopţii de sâmbătă spre duminică, a anunţat armata ucraineană în prima zi a noului an, informează dpa.

Toate dronele de luptă iraniene Shahed-136 - supranumite 'drone-kamikaze' - au fost distruse de forţele ucrainene de apărare aeriană, a precizat armata Ucrainei.

Rusia foloseşte aceste drone sub un nume propriu, Geran, pentru a disimula implicarea Iranului. Federaţia Rusă şi Republica Islamică Iran cooperează militar de multă vreme.

"Militarii din cadrul Forţelor Aeriene ale Ucrainei felicită naţiunea ucraineană nesupusă cu ocazia Anului Nou 2023! Împreună, spre victorie!", se mai spune în mesajul de duminică.

Ocupanții au scris ”un an nou fericit!” pe una dintre dronele care au atacat regiunea Kiev, arată Twitter Nexta.

#Russian invaders wrote "Happy New Year" on a drone which they used to attack civilian targets in #Kyiv region. pic.twitter.com/1crYaFx8qT