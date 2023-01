Bilanțul atacurilor rusești cu rachete asupra Ucrainei în noaptea de Revelion. Sunt morți și zeci de răniți civili

Autorităţile ucrainene au declarat că patru persoane au fost ucise şi 50 rănite în urma atacurilor ruseşti care au avut loc cu puţin timp înainte şi imediat după Revelion şi despre care Moscova a spus că au vizat instalaţii de fabricare a dronelor, relatează AFP.

Atacurile au vizat capitala Kiev şi alte şapte regiuni ucrainene, potrivit celui mai recent raport al autorităţilor locale şi regionale. Jurnaliştii AFP aflaţi la Kiev au auzit circa 10 explozii sâmbătă după-amiază şi apoi la câteva minute după Anul Nou. În centrul Kievului, o rachetă a străpuns faţada unui hotel.

Armata rusă a vizat sâmbătă mai multe oraşe ucrainene, lansând 20 de rachete, inclusiv de pe bombardiere, dintre care 12 au fost doborâte de apărarea antiaeriană ucraineană, a declarat şeful Statului Major ucrainean Valeri Zalujni.

"Inamicul a lansat peste 20 de rachete de croazieră aeriene cu ajutorul bombardierelor strategice Tu-95MS din Marea Caspică şi a sistemelor de rachete terestre. Forţele şi mijloacele noastre de apărare antiaeriană au distrus 12 rachete", a declarat Valeri Zalujni pe Telegram.

Armata rusă a declarat că loviturile asupra mai multor oraşe ucrainene, inclusiv Kiev, în ajunul Anului Nou, au vizat instalaţii de fabricare a dronelor şi au fost întreprinse pentru a contracara "atacuri teroriste" planificate.

Department for infants of the Kherson Regional Children's Hospital. The hospital where my mother works. A few minutes before the New Year, russians started shelling it. Nurses saved the children, no one was injured. Almost all other buildings are damaged. Russian army is sick. pic.twitter.com/VIPznZFyMb