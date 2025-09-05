Ataşatul militar al României în SUA, chemat la Pentagon. Ce se întâmplă cu trupele americane de pe Flancul Estic SURSE

Generalul Florin Tomiuc, atașatul militar al României la Washington, a fost chemat la Pentagon pentru a fi informat despre planurile americane de a reduce programul de ajutor destinat armatelor țărilor vecine Rusiei.

Generalul a fost chemat joi, 28 august, alături de atașații din țările din regiunea Europei de Est, pentru a fi informat despre planurile Statelor Unite de a reduce finanțarea programelor destinate sprijinirii forțelor armate ale statelor membre NATO care au graniță cu Rusia, scrie G4Media.

Din fericire, reducerea acestor cheltuieli nu are legătură cu prezența militară americană în țara noastră. Numărul de trupe va rămâne același, cel puțin în viitorul apropiat. Dacă Pentagonul va decide și reducerea trupelor din Europa, chestiunea va fi tratată separat, în perioada următoare.

Conform primelor estimări, impactul asupra României este redus, pentru că nu depinde de aceste programe, spun surse guvernamentale.

Conform Ministerului Apărării, în România se află acum aproximativ 5000 de militari NATO. Dintre aceștia, între 2000 și 3000 sunt americani, totul în funcție de intensitatea pregătirii și a misiunilor desfășurate.

Statele Unite vor reduce o parte din fondurile de securitate pentru țările europene care se învecinează cu Rusia. Măsura vine în contextul în care Washingtonul își îndeamnă aliații NATO să aloce mai mult pentru propria apărare, a scris Financial Times.

SUA va elimina treptat programele de asistență în domeniul securității pentru armatele europene de-a lungul frontierei Rusiei, împingând astfel Bătrânul Continent să-și finanțeze mai mult propria apărare.

Oficialii Pentagonului i-au informat săptămâna trecută pe diplomații europeni că SUA nu vor mai finanța programe de instruire și echipare a militarilor din țările est-europene care s-ar afla în prima linie a oricărui conflict cu Rusia, au declarat persoane familiarizate cu situația.

Cheltuielile pentru programul Pentagonului, care se încadrează într-o autoritate cunoscută sub numele de secțiunea 333, trebuie aprobate de Congresul SUA, dar administrația Trump nu a solicitat mai mulți bani. Fondurile deja aprobate vor fi disponibile până la sfârșitul lunii septembrie 2026.

Un oficial al Casei Albe a declarat că măsura se aliniază eforturilor președintelui Donald Trump de a „reevalua și realinia” ajutorul extern și corespunde unui ordin executiv emis de acesta în prima sa zi de mandat.

Reducerea finanțării prevăzute în secțiunea 333 ar afecta un program cu un buget mondial de peste 1 miliard de dolari, conform estimărilor consilierilor Senatului, putând reduce sute de milioane de dolari pe care SUA îi trimit țărilor care au frontieră cu Rusia. Pentagonul nu i-a informat pe parlamentari cu privire la suma exactă care va fi eliminată treptat.

Programul a alocat 1,6 miliarde de dolari în Europa între 2018-2022, aproximativ 29% din cheltuielile globale ale programului 333, potrivit Biroului de Responsabilitate al Guvernului SUA. Printre principalii beneficiari se numără Estonia, Letonia și Lituania.

Funcționari din zeci de ambasade europene la Washington, inclusiv din țări care nu primesc asistență, au participat la o întâlnire la care oficialii Pentagonului le-au spus despre reduceri.

