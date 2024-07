Atentat cu bombă la Moscova. Mașina unui important ofițer rus, aruncată în aer VIDEO/FOTO

Un ofiţer al agenţiei ruse de informaţii militare (GRU) şi soţia acestuia au fost grav răniţi miercuri, 24 iulie, după ce maşina în care se aflau a sărit în aer, în nordul Moscovei, relatează presa rusă.

Ministerul rus de Interne a confirmat că două persoane au fost rănite într-o explozie cauzată de detonarea unui dispozitiv neidentificat şi a anunţat că a fost deschis un dosar penal pentru tentativă de omor. Bomba a fost plasată sub caroserie, în apropierea scaunului şoferului.

Explozia a aruncat în aer un SUV Toyota Land Cruiser la scurt timp după ce ofiţerul şi soţia sa au urcat în vehiculul care era parcat în apropierea unui bloc de locuinţe.

Potrivit presei ruse, suflul exploziei i-a smuls picioarele ofiţerului, care a lucrat în cadrul Direcţiei Principale de Informaţii a Statului Major al Forţelor Armate ale Federaţiei Ruse (GRU). Femeia a fost rănită, de asemenea, şi este spitalizată.

It has become known who was blown up in Moscow

Andrey Torgashov, deputy chief of the transmitting radio center of a satellite communications military unit, and his wife were blown up in a car in Moscow. They were hospitalized with serious injuries.

The video shows the moment… pic.twitter.com/vKDQUjrcRq