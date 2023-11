Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a revendicat atacul armat care a făcut trei morţi şi mai mulţi răniţi joi, 30 noiembrie, la Ierusalim şi a îndemnat la o "escaladare a rezistenţei" împotriva Israelului, informează agenţiile de presă internaţionale.

"Fraţii Mourad Nemr (38 de ani) şi Ibrahim Nemr (30 de ani) (...), membri ai brigăzilor Ezzedin al-Qassam din Sur Baher", un cartier din Ierusalimul de Est, "s-au sacrificat întreprinzând o operaţiune" care "a ucis trei colonişti şi a rănit alţii", afirmă ramura armată a Hamas într-un comunicat.

BREAKING:

Terrorist attack in Jerusalem.

2 Israelis waiting at a bus stop killed by 2 shooters.

5 in critical condition.

The terrorists were quickly killed by 2 armed off duty Israeli soldiers and one armed civilian driving past. pic.twitter.com/UCKNvZBQRQ