Serviciile de informații britanice date în judecată în cazul atacului de la Manchester Arena. MI5, acuzat că nu a luat măsuri de prevenție

Peste 250 de supravieţuitori ai atentatului de la Manchester Arena din 2017, soldat cu 22 de morţi, au depus plângere în justiţie împotriva serviciilor britanice interne de informaţii (MI5), au anunţat în weekend avocaţii acestora.

La 22 mai 2017, un britanic de origine libiană, Salman Abedi, în vârstă de 22 de ani, a detonat o bombă la ieşirea din această sală de concert, în urma unui spectacol al starului pop Ariana Grande, omorând şapte copii şi 25 adulţi şi rănind 100 de oameni, într-un atac care a şocat Regatul Unit.

”Echipe juridice reprezentând supravieţuitorii răniţi şi familiile persoanelor ucise în atentatul cu bombă de la Manchester Arena din 2017 pot confirma că au depus împreună o plângere colectivă în numele a peste 250 de clienţi”, au anunţat duminică, într-o declaraţii transmisă AFP trei cabinete de avocatură, Hudgell Solicitors, Slater & Gordon şi Broudie Jackson Canter.

