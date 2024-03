Atentat la Moscova: Aproape 100 de persoane sunt date dispărute. „Sunt foarte îngrijorat” VIDEO

Portalul rusesc de ştiri BAZA, despre care se ştie că are surse în serviciile de securitate ale ţării a anunțat miercuri, 27 martie, că până la 95 de persoane sunt încă dispărute după atacul de săptămâna trecută din apropierea Moscovei, când bărbaţi înarmaţi au deschis focul cu arme automate asupra spectatorilor dintr-o sală de concerte şi au provocat un incendiu devastator, relatează Reuters.

Bilanţul oficial al atacului de la Crocus City Hall se ridică acum la 140 de morţi şi 182 de răniţi. Dar BAZA, care are contacte bune în cadrul serviciilor de securitate şi de aplicare a legii din Rusia, susţine că alte 95 de persoane au apărut pe listele întocmite de serviciile de urgenţă pe baza apelurilor oamenilor care îşi caută rudele dispărute.

„Aceste liste includ persoane cu care rudele nu au reuşit să ia legătura de la atacul terorist, dar care nu se află pe listele cu răniţi şi morţi”, a afirmat BAZA.

„Unele dintre aceste persoane au murit, dar nu au fost încă identificate”, menţionează canalul de ştiri.

🇷🇺🚨‼️New footage from the attack at Crocus in Moscow.

Anchetatorii ruşi au declarat că atacul a fost comis de patru bărbaţi care au folosit arme automate Kalaşnikov. Peste 500 de cartuşe au fost găsite la faţa locului.

Împuşcăturile au început cu puţin timp înainte ca trupa rock din epoca sovietică „Piknik” să cânte în faţa unei săli pline, în care se aflau circa 6.200 de persoane.

Mai mult de 200 de persoane s-ar putea să se fi aflat încă în clădirea în flăcări cu câteva momente înainte ca acoperişul acesteia să se prăbuşească, a relatat sâmbătă BAZA, citând surse din serviciile de urgenţă care au analizat imaginile de pe camerele de supraveghere.

Canalele sociale ruseşti au fost inundate în zilele care au trecut de la atac cu apeluri de a ajuta la găsirea victimelor. Pe un grup de chat pe Telegram numit „Crocus. Help Centre”, prietenii şi rudele au împărtăşit numele spectatorilor dispăruţi de la concert şi au cerut ajutor.

„Era cineva pe listă cu numele Igor Valentinovici Klimencenko?”, scria un utilizator sâmbătă seara. „Poate cineva să trimită lista cu victimele?”, solicita el.

Numele Klimencenko nu se afla pe lista cu morţii confirmaţi publicată de Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă.

BREAKING: ISIS claims responsibility for the terror attack in Moscow.

President Vladimir Putin has not yet made a public statement about the attack on Crocus City Hall.

The U.S. seemed to have knowledge that an attack was coming considering on March 7th, the U.S. warned that… pic.twitter.com/txYeA1J8nd