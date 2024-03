Atentat la Moscova: Kârgâzstanul le recomandă cetățenilor să evite deplasările în Rusia. Ce se întâmplă cu imigranții ilegali VIDEO

Kârgâzstanul le-a recomandat cetăţenilor kârgâzi să evite deplasările nemotivate în Rusia, în urma atentatului de la Moscova, pus pe seama unor migranţi din regiune, transmite miercuri, 27 martie, Reuters.

Incidentul a exacerbat sentimentele anti-imigraţie din Rusia, în special împotriva celor proveniţi din state predominant musulmane din Asia Centrală, observă agenţia.

Un bărbat născut în Kârgâzstan se numără printre cei arestaţi preventiv în urma atentatului de la sala de concerte Crocus de la periferia capitalei ruse, în urma căruia au fost ucişi 139 de oameni şi răniţi 182, potrivit celui mai recent bilanţ.

Suspectul respectiv este acuzat că i-a cazat pe cei patru atacatori de origine tadjică, aflaţi de asemenea în arest.

Atacul a fost revendicat de Statul Islamic, care a difuzat imagini video ale masacrului.

