Atacul cu maşină-capcană de la Moscova ar fi fost comis la comanda Ucrainei. Rusia publică interogatoriul suspectului VIDEO

Rusia a difuzat vineri un videoclip în care un cetăţean rus mărturiseşte că a aruncat în aer maşina unui ofiţer militar rus, la Moscova, la începutul acestei săptămâni, la comanda serviciului de securitate ucrainean SBU.

Vineri, 26 iulie, serviciul rus de securitate FSB a afirmat într-un comunicat că bărbatul, pe care l-a numit Evgheni Serebirakov, a fost adus în Rusia din Turcia şi predat anchetatorilor.

FSB a publicat un videoclip cu interogatoriul lui Serebirakov. Bărbatul a mărturisit că ar fi cooperat cu SBU, scrie Nexta.

În videoclip, editat pe alocuri pentru a elimina anumite referinţe, Serebirakov a declarat că a fost recrutat de serviciile secrete ucrainene anul trecut şi că i s-a cerut să ucidă "un ofiţer".

El spune că a adunat componentele pentru a face o bombă artizanală, la cererea coordonatorului său ucrainean, şi a plasat-o sub vehiculul ofiţerului. În schimb, i s-a promis cetăţenia ucraineană şi 10.000-20.000 de dolari drept recompensă pentru munca sa, susţine el.

The accused in the car bombing of the GUR officer was extradited from Turkey to Russia

