SUA au anunțat dejucarea unui atentat pe teritoriul lor. Care ar fi fost țintele complotului

Statele Unite au anunţat că au dejucat asasinarea pe teritoriul lor a unui politician sau a unor oficiali guvernamentali, într-un complot pus la cale de un pakistanez care are legături cu Iranul, pentru a răzbuna moartea generalului iranian Qassem Soleimani, ucis în 2020 într-un atac american.

"De ani de zile, Departamentul de Justiţie a lucrat neobosit pentru a contracara încercările Iranului de a se răzbuna pe oficialii americani pentru asasinarea generalului iranian Soleimani", a precizat secretarul justiţiei, Merrick Garland, într-un comunicat.

Asif Merchant, un cetăţean pakistanez cu legături cu Iranul, a fost arestat şi este urmărit penal pentru "crimă prin intermediul unor asasini", a anunţat Merrick Garland, alături de directorul FBI, Christopher Wray, şi procurorul federal din Brooklyn (New York), Breon Peace.

Arestat pe 12 iulie de agenţi FBI care s-au dat drept asasini şi apoi plasat în detenţie, "Merchant, care lucra pentru persoane din străinătate, este suspectat că a planificat uciderea unor oficiali guvernamentali americani pe teritoriul SUA", a acuzat procurorul Peace.

Pakistani National with Ties to Iran Charged in Connection with Foiled Plot to Assassinate a Politician or U.S. Government Official

