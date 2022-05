Doi palestinieni suspectați că au comis atentatul de joia trecută, în Elad, centrul Israelului, soldat cu moartea a trei israelieni, au fost arestaţi duminică, 8 mai.

Ei au fost găsiți în apropierea orașului unde au comis atentatul.

O a patra persoană, victimă a atacului, se află în stare critică. Un martor a declarat că a observat cel puţin doi atacatori, unul având o armă de foc şi celălalt un cuţit. Aceştia au reuşit să fugă după atac şi sunt căutaţi de poliţie, care consideră că este vorba despre un act terorist.

Duminică, serviciile de securitate din această țară au anunțat că ”cei doi terorişti care au ucis trei civili israelieni în atacul mortal comis în oraşul Elad au fost arestaţi”, au indicat într-un comunicat comun poliţia, armata israeliană şi Shin Bet, serviciile de securitate internă israeliene.

#BREAKING : Israeli security forces captured the Palestinian terrorists who carried out the deadly attack in Elad where 3 civilians were murdered. pic.twitter.com/BlhBVBN9up

Cei doi suspecţi, identificaţi de poliţia israeliană ca fiind Assaad Youssef Al-Rifai, 19 ani, şi Sobhi Imed Abou Choukeir, 20 de ani, erau urmăriţi de joi seară. Ei au fost găsiţi în apropierea oraşului Elad, se arată în comunicat.

Islamist terrorists tell vulnerable Muslims that there shall come a time where Jews will hide behind trees.

Well…

The Islamist terrorists responsible for the #Elad Massacre were just caught hiding behind trees. pic.twitter.com/iRx7yhNmob