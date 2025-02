Mai multe autobuze au explodat într-un oraș din centrul Israelului. Se bănuie că a fost un atentat terorist. Poliția îi caută pe suspecți VIDEO FOTO

O serie de explozii au vizat joi seara autobuze din oraşul israelian Bat Yam, în ceea ce poliţia a descris ca fiind un „presupus atac terorist major”, care însă nu s-au soldat cu victime, relatează The Guardian.

Poliţia israeliană a declarat că trei bombe au explodat, în timp ce alte două erau dezamorsate în locaţii separate. Unităţile de dezamorsare căutau alte bombe în oraş, care este o suburbie a Tel Avivului.

The buses were empty. After the pager incident, Hamas thank God had a premature explosion! pic.twitter.com/cmqhibEUdq

'Au fost primite mai multe rapoarte despre explozii care au implicat mai multe autobuze în diferite locuri din Bat Yam', un oraș la sud de Tel Aviv, a spus poliția, adăugând că suspecții sunt căutați.

„Acestea sunt dispozitive explozive identice, cu ceas. Trei au detonat, iar alte două au fost localizate şi sunt în prezent neutralizate”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei.

BREAKING 🚨🚨🚨

Two EMPTY buses just exploded in central Israel while parked. Miracoulasly no one injured

MIRACLE IN ISRAEL! The bombs were supposed to explode in the morning and potentially kill hundreds of civilians. Instead, they went off today while all the buses were… pic.twitter.com/zoFqwlehST