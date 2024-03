Autoritățile spaniole şi Uniunea Europeană au adus luni, 11 martie, un omagiu solemn celor 192 de victime de 17 naţionalităţi, inclusiv română, ucise în urmă cu 20 de ani la Madrid, în atentate care au marcat începutul atacurilor islamiste în masă în Europa, relatează AFP.

Joi, 11 martie 2004, puţin după ora locală 7.30, oră de vârf, zece dispozitive au explodat în câteva minute la bordul a patru trenuri de navetişti în staţia Atocha sau în apropiere, în inima Madridului.

20 years ago 191 people were killed in a terrorist attack in the #Madrid train bombings.I've sometimes noticed how this day isn't mentioned in the context of t. attacks in Europe.E.g. in int. media coverage.

In Spain,surely no one will forget. Me neither. #11m20años #NeverForget https://t.co/r4KXM38fVM