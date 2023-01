Atentat sinucigaș în fața Ministerului de Externe din Kabul. Cel puțin 5 oameni au murit și zeci sunt răniți. China și Turcia au ambasade în zonă

Un atentat sinucigaş cu bombă a avut loc miercuri în faţa Ministerului afgan de Externe din Kabul şi a provocat numeroase victime, transmite BBC.

Poliţia a declarat că cel puţin cinci civili au fost ucişi, dar un alt oficial taliban a estimat că numărul victimelor este de 20. O agenţia umanitară italiană prezentă în Kabul a declarat că a primit peste 40 de răniţi, iar numărul victimelor continuă să crească.

Atacul a avut loc în jurul orei locale 16:00 (13:30, ora României), după ce autorul a încercat, fără succes, să intre în clădirea ministerului, au declarat oficialii talibani.

Mai multe ţări, printre care Turcia şi China, au ambasade în zonă. Potrivit unor informaţii, o delegaţie chineză urma să poarte discuţii cu oficialii afgani în interiorul clădirii Ministerului de Externe în momentul atacului.

NEW: Powerful explosion rocks Kabul. The blast occured in front of the main gate of Taliban's Ministry of Foreign Affairs. Dozens dead and wounded. "21 have been killed including 8 diplomates," according to @AFIntlBrk #KabulExplosion pic.twitter.com/Be8fqs1oqD