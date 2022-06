Reacţia poliţiei faţă de pătrunderea unui atacator într-o şcoală, la Uvalde, în care a ucis 19 copii şi doi profesori, la 24 mai, a fost un ”eșec absolut”, iar agenţii au aşteptat o cheie care ”nu era necesară”, denunţă marţi un reprezentant al securităţii publice din Texas, relatează AFP.

”Ştim un lucru: există probe irefutabile care arată că răspunsul forţelor de ordine în atacul de la Şcoala Primară Robb a fost un eşec absolut şi este contrar a tot ceea ce am învăţat în ultimele două decenii, de la masacrul de la Columbine”, într-un liceu, în 1999, declară - în faţa unui Comitet de anchetă, în Senatul texan - directorul Departamentului Securităţi Publice din Texas Steven McCraw,

Timpul de care a avut nevoie poliţia - peste o oră - să intre în clasă şi să-l ucidă pe atacator, în vârstă de 18 ani, face obiectul unor aprige critici, de la atac. Steven McCraw a fost extrem de dur în aceste audieri televizate.

”La trei minute de la intarea individului în clădirea de vest, exista un număr suficient de agenţi înarmaţi, care purtau vestă antiglonţ să-l izoleze, să-i distragă atenţia şi să-l neutralizeze”, a denunţat el.

