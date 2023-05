Atentat în apropierea unei sinagogi din Tunisia. Patru oameni au fost uciși. Cine este atacatorul

Un atac în apropierea unei sinagogi din Tunisia a ucis, marţi, doi ofiţeri de securitate şi doi vizitatori, a anunţat guvernul, în contextul în care pe insula Djerba are loc un pelerinaj anual care atrage sute de evrei din Europa şi Israel, transmite Reuters.

Atacul a fost pus în scenă de un paznic de la o instalaţie navală de pe Djerba, care şi-a folosit arma pentru a împuşca un coleg şi pentru a-i confisca muniţia înainte de a se îndrepta spre sinagogă, a precizat Ministerul de Interne într-un comunicat.

Atacatorul a tras fără discriminare asupra unităţilor de securitate aflate în apropierea sinagogii, ucigându-i pe cei doi vizitatori şi un alt agent de securitate, precum şi rănind cinci agenţi de securitate şi patru vizitatori. Forţele de securitate l-au împuşcat apoi mortal, a precizat Ministerul de Interne.

Ministerul tunisian de Externe a declarat că unul dintre vizitatorii ucişi era francez şi unul tunisian.

O înregistrare video postată pe reţelele de socializare, pe care Reuters nu a putut să o verifice imediat, arată persoane cu un aspect speriat care stau într-o curte în timp ce se aude o împuşcătură. Locuitorii de pe insulă au declarat că au auzit un schimb de focuri.

Djerba: Israeli officials say apparently shots fired at the security guards stationed at the synagogue, at this point there is no report of casualties in the incident https://t.co/Oyy4mz6X84