Autorul atacului armat de la școala din Suedia, găsit mort de polițiști. Nu se știe încă motivul atentatului soldat cu 11 morți VIDEO

Ancheta a relevat că presupusul atacator, care a deschis focul marți, 4 februarie, într-un centru de învățământ pentru adulți din orașul suedez Orebro era deja mort atunci când poliția l-a găsit, conform informațiilor furnizate de dpa.

Roberto Eid Forest, șeful poliției din Orebro, a declarat că agenții au auzit focuri de armă la sosirea lor la locul incidentului. În timpul percheziției clădirii, atacatorul a fost descoperit mort, a adăugat acesta, relatează stirileprotv.ro.

Eid Forest nu a putut confirma informațiile din presă care sugerează că suspectul s-ar fi sinucis. De asemenea, nu toate cele 11 victime au fost identificate până în prezent, conform declarațiilor oficialului.

Poliția nu a furnizat informații precise despre numărul răniților sau despre gravitatea stării acestora, însă autoritățile regionale au anunțat marți, 4 februarie, că șase persoane au fost internate în spital cu răni provocate de gloanțe.

„Motivul atacului nu este cunoscut încă, dar totul sugerează că făptuitorul a acţionat singur, fără nicio motivaţie ideologică", a subliniat poliția, adăugând că pe rețelele sociale circulă "poveşti eronate" legate de incident.

The terrorist attack in #Sweden has at least taken the lives of at least 10 people, and 15 more have been wounded. A guy with an automatic weapon entered a school for immigrants and opened fire indiscriminately.

Ads

We kill them in their countries and force them to leave their… pic.twitter.com/TQXNGVnKFK