Slovacia: Atentatorul lui Fico îşi aşteaptă sentinţa

O instanţă din Slovacia va pronunţa marţi sentinţa împotriva atentatorului care l-a împuşcat pe premierul Robert Fico. Dar deja este evident că ţara a devenit alta după atentatul din mai 2024.

În cuvântul său final în faţa tribunalului, acuzatul a părut dezorientat şi orbit. În timpul discursului care a durat aproape două ore, Juraj Cintula a declarat că nu o persoană anume, ci "viaţa însăşi" l-a însărcinat să execute atentatul asupra premierului slovac Robert Fico. El a spus că fapta, "un avertisment", a fost motivată nu de ură, ci comisă din disperare.

Anumite pasaje au sunat a pastorală şi acuzatul a dat pe alocuri impresia că nu a fost el cel care a tras. "În acest proces nu este vorba de mine", a afirmat pensionarul. "Trebuie cu toţii să ne reculegem pentru un moment şi să ne întrebăm de ce lucrurile au trebuit să meargă atâta de departe".

Tribunalul pentru delicte extrem de grave din oraşul slovac Banska Bystrica este locul de desfăşurare a procesului intentat lui Juraj Cintula, pensionar în vârstă de 72 de ani, care în mai 2024, l-a rănit grav pe premierul Robert Fico cu cinci focuri de pistol, punându-i acestuia viaţa în pericol. Pe 8 octombrie 2025 s-a încheiat faza de strângere a dovezilor, Cintula a rostit cuvântul final. Marţi, pe 21 octombrie, urmează să fie pronunţată sentinţa. Este posibil ca atentatorul să fie condamnat la închisoare pe viaţă.

Atentatul și urmările lui

Cintula neagă că ar fi vrut să-l omoare pe premier. Susţine că a vrut doar să-l rănească. Înainte de atentat a atras atenţia asupra sa pe platforme de socializare, ba cu opinii de dreapta, ba cu afirmaţii liberale. El a recunoscut că îl respinge pe premier şi politica sa. Dar prin fapta sa a vrut să atragă atenţia asupra situaţiei politice grave, a declarat el în repetate rânduri, arătând doar foarte vag ce îl nemulţumeşte concret.

În Slovacia a existat violenţă politică încă de la fondarea statului, în 1993. Dar atentatul asupra lui Robert Fico a cutremurat ţara cu cinci milioane şi jumătate de locuitori şi a transformat-o. Mai ales fiindcă atentatul a schimbat personalitatea premierului care acum schimbă radical Slovacia. De la atentat, a scris Matus Kostolny, redactor-şef al cotidianului Dennik N, Fico are senzaţia că trebuie în permanenţă să lupte pentru viaţa sa şi oricine vrea să-l lichideze. "De atunci repetă fabulaţii despre tentative de lovitură de stat, conjuraţii şi amestecul unor puteri străine în politica slovacă".

Odinioară un social-democrat reformator, Fico, un jurist în vârstă de 61 de ani, a început să facă politică populistă deja în primul său mandat de premier, începând din 2006. Ziarele au început să-l critice din pricina setei sale de putere şi a unor scandaluri de corupţie. În februarie 2018, în timpul celui de-al treilea mandat al său de premier, a fost ucis ziaristul de investigaţie Jan Kuciak împreună cu logodnica sa. Kuciak făcuse o investigaţie despre legături între crima organizată şi clasa politică slovacă. După crimă Fico s-a văzut nevoit să demisioneze din funcţie. Chiar dacă nu a avut nicio legătură cu această faptă, el părea terminat politic din pricina implicării sale în scandaluri de corupţie.

Întoarcerea la putere

Imediat după aceea a venit la putere o coaliţie care avea o sumedenie de intenţii bune, dar care s-a pierdut în dispute încă de la început. Din această cauză partidul lui Fico, nominal social-democrat, dar de fapt naţionalist şi populist de dreapta SMER-SD a câştigat în toamna lui 2023 alegerile parlamentare. Fico a revenit în prim-plan, devenind pentru a patra oară premier, într-o coaliţie cu naţionalişti şi cu formaţiunea Hlas, desprinsă din SMER. De atunci Slovacia merge pe un drum comparabil cu cel al Ungariei lui Viktor Orban: iliberalism, politică naţionalistă de dreapta, apropiere de Rusia.

Fico a declarat de la început că obiectivul său este stoparea reformei în justiţie şi slăbirea luptei împotriva corupţiei. Aceasta fiindcă unul din cei mai apropiaţi tovarăşi ai săi de drum, fostul ministru de Interne, Robert Kalinak, care astăzi este ministru al Apărării, a ajuns în 2022 să fie arestat pentru scurt timp pentru cercetări, fiind acuzat de corupţie şi de formare a unei reţele criminale împreună cu Fico. Fico a scăpat atunci de arestare, fiindcă era deputat în Parlament şi avea imunitate.

Fico revenise la putere de şapte luni, când Juraj Cintula l-a împuşcat pe 15 mai 2024 într-un oraş slovac de dimensiune medie. Premierul a supravieţuit ca prin minune. Încă nu era complet însănătoşit când în primul său mesaj video a afirmat că-l iartă pe atentator, dar consideră toate partidele de opoziţie responsabile pentru tentativa de asasinare a persoanei sale. De atunci a fost clar că Fico a folosit atentatul ca pretext pentru a-şi impune propria agendă politică.

Schimbări politice majore

De exemplu a desfiinţat procuratura anticorupţie (USP) care se ocupa şi de crima organizată. Pedepsele şi termenele de prescripţie, care se referă şi la cazuri de corupţie, au fost reduse. După model ungar a fost introdusă "obligaţia de transparenţă" pentru ONG-urile finanţate din străinătate. Tot după model ungar a fost restructurată televiziunea publică RTVS, astfel încât guvernul Fico şi majoritatea sa parlamentară să aibă mai multă influenţă asupra vieţii politice a ţării.

Şi o modificare a Constituţiei, votată în septembrie 2025, imită Ungaria lui Orban: În legea fundamentală nu se mai recunosc decât două sexe (bărbătesc/femeiesc), părinţi ai unui copil nu pot fi decât un bărbat şi o femeie, iar cuplurile de homosexuali nu mai pot înfia copii.

Numeroşi comentatori slovaci consideră că unele din aceste legi şi modificări ale Constituţiei sunt încercarea de a distrage atenţia de la problemele financiare şi economice ale guvernului Fico. De exemplu guvernul trebuie să diminueze un deficit bugetar mult prea mare şi pentru asta să decidă măsuri de austeritate nepopulare. Concomitent, Slovacia este ameninţată de o severă recesiune ca urmare a crizei de pe piaţa internaţională auto, fiindcă industria auto este principala branşă economică a ţării.

Alţi comentatori sunt de părere că transformările pe care Fico le impune în stat şi societate sunt rezultatul "urii obsesive" a lui Fico. Redactorul-şef al Dennik N, Matus Kostolny, a scris: "Miza lui Fico nu mai este doar politica. El luptă pentru propria sa libertate. El a încetat, de asemenea, să joace potrivit regulilor".

Fico s-a ţinut departe de procesul atentatorului său. Dar avocaţii săi au tot repetat afirmaţia făcută de premier la început: atentatul este rezultatul urii pe care opoziţia, ONG-uri şi posturi mass media au stârnit-o împotriva persoanei sale.

