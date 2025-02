Unul dintre cercetătorii francezi care au aruncat cu dispozitive explozive în curtea Consulatului Rusiei din Marsilia este de origine română. Ce pedeapsă a primit VIDEO

Doi oameni de știință de la Centrul Național de Cercetări Științifice din Franța au fost condamnați joi, 27 februarie, la opt luni de închisoare pentru aruncarea de dispozitive explozive asupra consulatului rus din Marsilia, conform BFM TV.

Aceștia au lansat luni, 24 februarie, sticle de plastic umplute cu azot lichid în direcția consulatului rus din Marsilia, scrie g4media.ro.

