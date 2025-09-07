Expresia din trei cuvinte care captează imediat atenția oamenilor. Expert: "Funcționează de fiecare dată"

O prezentare ar fi mult mai ușoară dacă subiectul tău ar fi întotdeauna ceva atrăgător, de genul: „Cum să faci 10 milioane de dolari în 30 de secunde.” Chiar dacă nu ești un vorbitor excepțional, știi că oamenii se vor apleca și te vor asculta.

Dar majoritatea dintre noi suntem chemați să vorbim despre subiecte mult mai puțin spectaculoase. Și dacă vrei ca cineva să acorde atenție, trebuie să fii organizat, concis, autentic și convingător, a explicat John Bowe, expert în discursuri, într-un articol publicat de cnbc.com.

Așadar, cum faci ca oamenii să nu se uite la telefon sau să piardă contactul vizual?

"Ca expert în vorbitul în public, folosesc o expresie care face audiența să se trezească instantaneu și să acorde atenție. Funcționează de fiecare dată: „Imaginează-ți acest scenariu…”"

Expresia de 3 cuvinte pe care o folosesc oamenii foarte captivanți

Să o descompunem:

„Imaginează-ți” este un ordin direct. Mută prezentarea în persoana a doua („tu”), atrăgând publicul și stimulându-i să vizualizeze ceea ce urmează să spui.

„Acest” ancorează povestea în momentul prezent. Adaugă urgență și precizie, menținând atenția publicului asupra a ceea ce se întâmplă acum.

„Scenariu” pregătește ascultătorii pentru o poveste cu detalii, imagini, personaje și evenimente. Toate acestea sunt mult mai captivante decât datele sau punctele de discuție abstracte (lucrurile obișnuite pe care oamenii le primesc în discursuri și prezentări).

Împreună, aceste cuvinte captează atenția, trezesc curiozitatea și invită ascultătorii într-un spațiu mental comun unde pot simți și experimenta ceea ce spui.

Desigur, aceasta nu este singura expresie care funcționează. Iată câteva alte începuturi care captează atenția:

„Ce-ar fi dacă tu…”

„Imaginează-ți că ești…”

„Gândește-te la ultima dată când ai…”

„Ți s-a întâmplat vreodată să…”

Oamenilor le pasă mai mult de ei decât de subiectul tău

De la Aristotel la Dale Carnegie, experții în comunicare au spus același lucru: publicul este cea mai importantă parte a oricărui discurs. Oamenii sunt subiectul lor preferat, iar dacă îți construiești mesajul în jurul perspectivei lor, îl vor găsi mai relevant, mai memorabil și mult mai ușor de înțeles.

Expertl a dat un exemplu: "Am lucrat odată cu un grup de tineri designeri de jocuri care se pregăteau să-și prezinte proiectele pentru finanțare. Erau programatori incredibili, dar aveau dificultăți cu povestirea. Primele lor drafturi erau pline de jargon tehnic: descrieri de hardware, software, instrumente de dezvoltare, codare. Nimic despre aspectul vizual, povestea, personaje, sunete, senzații sau emoțiile de a juca jocul.

Așa că le-am spus: „Gândiți-vă invers.”

În loc să descrie cum a fost construit jocul, i-am instruit să descrie unui potențial jucător cum va fi să se joace jocul odată ce e gata: „Uitați de detalii tehnice. Vorbiți despre cum va fi să joci pentru prima dată jocul. Ce vei simți? Ce faci în timp ce te joci? Începeți fiecare propoziție cu ‘tu’ și spuneți-le ce văd și ce fac în continuare.”

Brusc, pasiunea lor a ieșit la suprafață. Explicațiile lor au devenit clare, dinamice și ușor de urmărit. Diferența a fost ca ziua și noaptea."

Același principiu funcționează în orice domeniu

Promovezi o aplicație? Nu explica doar ce este. Arată publicului experiența utilizatorului.

Vinzi un proiect de clădire? Vorbește despre cum se simte să intri în spațiul pe care îl propui, nu doar despre metri pătrați.

Propui o nouă politică? Nu te pierde în detalii despre raționament sau programul de implementare. Descrie cum se vor simți angajații zi de zi odată cu schimbarea.

Dacă oamenii se pot vedea pe ei înșiși în poveste sau prezentare, vor rămâne atenți. S-ar putea chiar să-și lase telefonul jos timp de cinci minute.

