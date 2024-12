Atenționare de călătorie pentru români: Cod portocaliu de ninsori în Bosnia şi Herţegovina FOTO

Ministerul Afacerilor Externe a transmis, marţi, 24 decembrie, o atenţionare de călătorie cetăţenilor români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bosnia şi Herţegovina, unde autorităţile locale au emis cod portocaliu de ninsori puternice. Mai multe drumuri au fost închise temporar.

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Bosnia şi Herţegovina (BiH) că autorităţile locale au emis pentru intervalul 24-29.12.2024 cod portocaliu pentru tot teritoriul BiH din cauza ninsorilor puternice. Mai multe drumuri au fost închise temporar, până la intervenţia autorităţilor pentru deszăpezire. Rutele pot fi închise în funcţie de nivelul căderilor de zăpadă.

Up to 50-100cm of fresh snow in parts of Bosnia, locally even above 100cm! ❄️⚠️

Problems in traffic and power supplies. Schools closed in some places. Downed trees. Inaccessible areas. Evacuated people trapped on the roads.

