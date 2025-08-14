Incendiile de vegetație fac ravagii în Grecia și Albania. Atenţionările de călătorie făcute de MAE

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis joi, 14 august, atenționări de călătorie pentru Grecia și Albania, în contextul incendiilor de vegetație din aceste țări. În Grecia, riscul de incendii se menține ridicat, românii fiind sfătuiți să evite zonele unde sunt deja incendii sau este un risc iminent de producere a acestora. În Albania, sunt peste 30 de focare de incendii de vegetație.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Grecia că autoritățile locale au anunțat menținerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație, din cauza condițiilor meteorologice extreme (temperaturi înalte, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic).

Ca urmare, MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu situația existentă și să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora, iar cetățenii români care se află într-o zonă în care are loc un incendiu să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginii de internet a Ministerului elen al Protecției Civile și al Crizelor Climatice, care conține informații de actualitate despre incendiile de vegetație, hărți zilnice de prognoză a incendiilor, disponibile la adresa https://civilprotection.gov.gr/xartis, precum și un ghid de autoprotecție împotriva incendiilor.

În cazul în care cetățenii români aflați în Grecia primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorități.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Atena: +30 210 6728875, +30 210 6728879 și Consulatului General al României de la Salonic: +30 2310 340088, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Atena: +30 697 899 6222 și Consulatului General al României de la Salonic: +30 694 604 9076.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, https://atena.mae.ro și http://salonic.mae.ro.

Totodată, cetățenii români care călătoresc în Grecia pot accesa aplicația digitală „mAIGreece”, realizată de către Ministerul elen al Turismului, disponibilă și în limba română: https://www.gov.gr/en/upourgeia/upourgeio-tourismou/tourismou/maigreece.

Totodată, MAE arată că autoritățile locale din Albania au anunțat menținerea riscului ridicat de producere a incendiilor de vegetație din cauza condițiilor meteorologice extreme (temperaturi ridicate, lipsa precipitațiilor, umiditate scăzută și vânt puternic).

Astfel, autoritățile albaneze au informat cu privire la existența a peste 30 de focare de incendii de vegetație pe teritoriul țării, majoritatea fiind situate în sudul țării. Printre zonele afectate se numără localitățile Skenderbegas și Sojnik din regiunea Gramsh, Koshtan din Mealiaj, Hormove, Koder e Lekel din regiunea Tepelene, pădurile din proximitatea localității Gjirokastra, dar și cele din proximitatea localității Finiq sau Vlore.

MAE recomandă cetățenilor români să se informeze, înainte de începerea călătoriei, în legătură cu evoluțiile situației și să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfășurare sau un risc iminent de producere a acestora.

De asemenea, MAE recomandă cetățenilor români care se află într-o zonă în care se manifestă un incendiu să respecte cu strictețe instrucțiunile autorităților locale și să urmărească în permanență sursele oficiale de informare publică.

Cetățenii români pot consulta pagina de Internet a Ministerului Apărării din Republica Albania (https://www.mod.gov.al/eng/newsroom), dar și următoarele pagini: https://www.globalforestwatch.org/dashboards/country/ALB/12/?category=fires, https://rapidmapping.emergency.copernicus.eu/EMSR816/download, care conțin informații de actualitate despre incendiile de vegetație, hărți zilnice de prognoză a incendiilor sau recomandări ale autorităților albaneze.

În cazul în care cetățenii români aflați în Republica Albania primesc alerte telefonice din partea Serviciului 112, sunt sfătuiți să urmeze instrucțiunile primite pentru evitarea zonelor afectate sau pentru evacuările organizate de către autorități.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Tirana: +355 4 230 31 33; +355 4 230 3104, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatori în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României la Tirana: +355 69 709 7779.

