Atenționare MAE: În Portugalia s-a prelungit starea de alertă la nivel național pentru risc extrem de incendii de vegetație VIDEO

Autor: Aniela Manolea
Luni, 11 August 2025, ora 13:09
275 citiri
Atenționare MAE: În Portugalia s-a prelungit starea de alertă la nivel național pentru risc extrem de incendii de vegetație VIDEO
Stare de alertă națională în Portugalia, cu risc extrem de incendii de vegetație FOTO captură video YouTube /Int News

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) transmite luni, 11 august, o nouă atenționare de călătorie pentru Portugalia. Pe fondul unui val de caniculă care afectează grav sudul Europei, autoritățile portugheze au prelungit până miercuri starea de alertă națională pentru un risc extrem de incendii de vegetație.

Atenționarea de călătorie este destinată cetățenilor români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Republica Portugheză și informează că autoritățile centrale au prelungit starea de alertă la nivel național până la data de 13 august 2025, în contextul menținerii riscului extrem de incendii de vegetație, în majoritatea regiunilor țării.

Potrivit MAE, rămân în vigoare măsurile excepționale de prevenire și protecție împotriva incendiilor, după cum urmează:

  • interzicerea accesului, circulației și staționării vehiculelor în zonele împădurite;
  • interzicerea utilizării focului deschis, a artificiilor și a altor dispozitive pirotehnice;
  • restricționarea utilizării echipamentelor și utilajelor care pot genera scânteie sau pot produce aprinderi accidentale.

MAE recomandă cetățenilor români să consulte următoarele surse oficiale: pagina de internet a Guvernului Republicii Portugheze (https://www.portugal.gov.pt/pt/gc25), respectiv a Institutului Portughez pentru Mare și Atmosferă - IPMA, (https://www.ipma.pt/en/riscoincendio/rcm.pt/), precum și pagina Autorității Naționale de Urgență și Protecție Civilă (https://prociv.gov.pt/pt/home/), care conțin informații actualizate și hărți zilnice de prognoză a evoluției incendiilor de vegetație.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Lisabona: +351.213.966.463, +351.213.960.866, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center, în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu caracter de urgență au la dispoziție și telefonul de urgență al misiunii diplomatice a României la Lisabona: +351. 927.411.628.

Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
Incendiu de vegetație în Vrancea pe vânt puternic. Mai multe echipaje se luptă să stingă focul care se manifestă din mai multe direcții VIDEO
Mai multe echipaje de pompieri intervin, duminică, 10 august, în judeţul Vrancea, unde a izbucnit un puternic incendiu de vegetaţie. Focul se manifestă din mai multe direcţii şi nu s-a...
Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație
Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație
Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri, 8 august, o atenționare de călătorie pentru un incendiu de mari proporții în Ventura și în Los Angeles County (SUA). Autoritățile au decis...
#atentionare calatorie MAE, #Portugalia, #risc extrem, #incendii vegetatie, #alerta nationala , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
1.000.000Euro la semnatura pentru Ianis Hagi! Echipa care e gata sa-l transfere
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: "Ar fi un scenariu devastator si pentru Romania"

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cine este oficial rus de rang înalt i-ar fi cerut lui Vladimir Putin să oprească războiul din Ucraina?
  2. Cum au scăpat doi șoferi români de o amendă de 200.000 de euro în Franța. Nu transportau doar faianță
  3. Ce se întâmplă cu Dosarul Revoluției după moartea lui Ion Iliescu. Procurorul care l-a instrumentat: "A existat acel mecanism de blocare a judecării"
  4. Cât de mult vor crește prețurile la imobiliare în Bulgaria, pe fondul adoptării monedei euro
  5. Începutul anului școlar, boicotat de protestele profesorilor - Se cere demisia ministrului Educației
  6. Atenționare MAE: În Portugalia s-a prelungit starea de alertă la nivel național pentru risc extrem de incendii de vegetație VIDEO
  7. Învățătorii și profesorii sunt obligați prin lege să facă meditații gratuite cu elevii, de cel puțin două ore pe săptămână
  8. Un român de 67 de ani a fost prins de carabinieri după ce a pipăit o tânără, pe stradă. S-a ascuns într-o pubelă
  9. Rusia recunoaște că a continuat dezvoltarea rachetelor nucleare de rază mică și intermediară în timp ce acestea erau interzise
  10. Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat încearcă să-i liniștească pe români: "Panicați de ceea ce citesc, s-au răzgândit și vor să-și retragă toți banii deodată"