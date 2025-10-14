Atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA. Alertă de fenomene meteo severe

Atenționare de călătorie pentru românii care merg în SUA. Alertă de fenomene meteo severe
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii că autorităţile americane au emis o avertizare de precipitaţii abundente, inundaţii şi vânt puternic pentru regiunile San Luis Obispo County, Santa Barbara County, Ventura County şi Los Angeles County.

Alerta de fenomene meteo severe este valabilă până miercuri, 15 octombrie, la ora locală 6.00.

Conform datelor furnizate de către Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică, în perioada următoare sunt prognozate precipitaţii abundente şi rafale de vânt puternic, care pot atinge viteze de până la 55 de mile pe oră (aproximativ 90 km/h), precizează MAE într-un comunicat de presă.

Totodată, a fost instituită o avertizare de inundaţii pentru aceleaşi zone, ca urmare a riscului crescut determinat de cantităţile semnificative de precipitaţii, informează sursa citată.

Potrivit MAE, alerta este valabilă până miercuri, 15 octombrie 2025, ora 6:00 (ora locală).

MAE recomandă cetăţenilor români să respecte instrucţiunile autorităţilor americane şi să apeleze numărul de urgenţă 911 în caz de pericol iminent.

Asistență consulară

Cetăţenii români pot solicita informaţii şi asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-444-0623; +1 310-473-8061; +1 310-231-4468, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, pot apela la telefonul de permanenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310-721-0474.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet www.mae.ro şi https://losangeles.mae.ro/en/node/409.

