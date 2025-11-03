Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Vietnam. O furtună tropicală va afecta țara până pe 9 noiembrie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenționează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Republica Socialistă Vietnam că furtuna tropicală Kalmaegi va afecta teritoriul ţării în intervalul 6–9 noiembrie, în special zonele Da Nang, Quang Ngai și Khanh Hoa.

Conform MAE, furtuna va provoca rafale puternice de vânt, inundaţii abundente, alunecări de teren şi posibile perturbări ale traficului aerian.

Se recomandă cetăţenilor români să manifeste prudenţă în zonele afectate şi să evite deplasările care nu sunt strict necesare în oraşele Hue, Da Nang, Hoi An şi Nha Trang, precum şi în localităţile din regiunile vizate de furtună, transmite MAE.

În cazul primirii unor alerte telefonice privind inundaţii sau alunecări de teren, turiştii sunt sfătuiţi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale, să contacteze agenţiile de turism organizatoare şi să urmărească atent mass-media locală pentru actualizări.

De asemenea, MAE recomandă și consultarea paginii de internet a Centrului Naţional de Prognoză Hidrometeorologică din Vietnam (nchmf.gov.vn) şi a site-ului www.windy.com, care oferă informaţii oficiale şi actualizate despre evoluţia furtunii.

Asistență consulară

Cetăţenii români aflaţi în situaţii de urgenţă pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Ambasadei României la Hanoi: +84 328 50 97 00.

