Atenționare de călătorie MAE. Los Angeles este din nou parțial evacuat din cauza incendiilor de vegetație

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 08 August 2025, ora 13:10
Pompierii se luptă cu incendiul Canyon Fire FOTO X/Los Angeles County

Ministerul Afacerilor Externe a emis vineri, 8 august, o atenționare de călătorie pentru un incendiu de mari proporții în Ventura și în Los Angeles County (SUA). Autoritățile au decis evacuarea mai multor zone, astfel că cetățenii români sunt sfătuiți să manifeste precauție.

MAE informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, în zona lacului Piru (Ventura County), la vest de Santa Clarita, a izbucnit un incendiu de mari proporții (Canyon Fire), care s-a extins rapid în Los Angeles County și continuă să avanseze spre est, afectând o suprafață de aproximativ 2.000 hectare (20 km²).

În acest context, autoritățile locale au decis evacuarea mai multor zone, printre care și Val Verde, Hasley Canyon, Hathaway Ranch, Oak Canyon, Romero Canyon, Cambridge, Greenhill, Sloan, Industria și Hillcrest.

„MAE recomandă cetățenilor români din zonă să manifeste precauție, să se informeze doar din surse oficiale, să urmeze instrucțiunile autorităților americane, să respecte ordinele de evacuare transmise de către pompieri și poliție și să apeleze 911 în caz de pericol iminent”, se arată în comunicatul ministerului.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 444 0623, +1 310 473 8061, +1 310 231 4468, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 721 0474.

