Atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania: Risc de incendii de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Spania că, având în vedere temperaturile ridicate, lipsa precipitațiilor și vânturile puternice, factori ce pot favoriza izbucnirea spontană și extinderea rapidă a incendiilor de vegetație pe suprafețe întinse, este necesar să se informeze în prealabil cu privire la avertizările și măsurile dispuse de autoritățile locale din zonele în care se află sau spre care intenționează să călătorească și să respecte cu strictețe instrucțiunile acestora în situații de risc, în special în caz de evacuare.

MAE reamintește cetățenilor români că, în general, în perioada iunie – septembrie, în majoritatea comunităților autonome din Spania este interzisă aprinderea focurilor de tabără, grătarelor și arderea de resturi vegetale sau agricole, în scopul prevenirii incendiilor.

Asistență consulară

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Madrid: +34 685.440.149; +34 685.440.159; +34 685.440.166; +34 917.344.004, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center-ului în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al consulatului: +34 669.362.202.

