Atenționare de călătorie pentru Madagascar. Toate cursele aeriene au fost suspendate

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar, unde cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate.

Cetățenii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.

MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de nivel 6/9 - Evitaţi călătoriile neesenţiale pentru Republica Madagascar.

”În contextul celor mai recente evoluţii ale situaţiei interne din această ţară, pe fondul protestelor violente din ultimele zile, cursele aeriene sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor. MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Madagascar să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să rămână vigilenţi, să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate şi să contacteze companiile aeriene pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul de zbor”, a transmis MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria, acreditată pentru Republica Madagascar: +27 012 346 4231, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +27 82 819 1765.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://pretoria.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.

