Atenționare de călătorie pentru Madagascar. Toate cursele aeriene au fost suspendate

Autor: Catalina Sirbu
Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 23:54
327 citiri
Atenționare de călătorie pentru Madagascar. Toate cursele aeriene au fost suspendate
Plajă din Madagascar FOTO Pixabay

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Madagascar, unde cursele aeriene au fost suspendate, în contextul evoluţiilor recente ale situaţiei de securitate.

Cetățenii români aflaţi în această ţară sunt sfătuiţi să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate.

MAE reaminteşte cetăţenilor români existenţa avertismentului de călătorie de nivel 6/9 - Evitaţi călătoriile neesenţiale pentru Republica Madagascar.

”În contextul celor mai recente evoluţii ale situaţiei interne din această ţară, pe fondul protestelor violente din ultimele zile, cursele aeriene sunt suspendate, fără a exista o perspectivă clară cu privire la reluarea programului normal de zbor. MAE recomandă cetăţenilor români care se află în Madagascar să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale, să rămână vigilenţi, să evite zonele în care se desfăşoară acţiuni de protest şi zonele aglomerate şi să contacteze companiile aeriene pentru obţinerea informaţiilor actualizate cu privire la programul de zbor”, a transmis MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Pretoria, acreditată pentru Republica Madagascar: +27 012 346 4231, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi numărul de telefon de urgenţă al misiunii diplomatice: +27 82 819 1765.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://pretoria.mae.ro/ şi https://www.mae.ro/.

MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Spania. Reginea care va fi lovită de ploi abundente
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât regiunea Murcia se va afla vineri, 9 octombrie, sub avertizare Cod roşu de ploi abundente, care pot...
Grevă pe aeroporturile din Roma. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Grevă pe aeroporturile din Roma. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Italia
Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia asupra faptului că luni, 13 octombrie 2025, în...
#atentionare calatorie, #MAE, #Madagascar , #MAE
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Zeci de "poze private" cu Diletta Leotta, publicate pe internet! "Cel mai greu moment din viata mea"
ObservatorNews.ro
Cu cat s-ar putea majora salariul minimdin ianuarie 2026. Trei variante de crestere, luate in calcul
DigiSport.ro
Novak Djokovic a dat cartile pe fata: "Nu voi fi niciodata prieten cu el! Pur si simplu nu se poate"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Atenționare de călătorie pentru Madagascar. Toate cursele aeriene au fost suspendate
  2. Trump, invitat să viziteze Hiroshima și Nagasaki. Cele două orașe japoneze au fost lovite de bombe atomice lansate de SUA. „Președintele unei superputeri nucleare”
  3. Dezastrul găsit după explozia de la fabrica de armament din SUA. Autoritățile nu cred că există supraviețuitori. „Este și mai devastator decât credeam inițial” VIDEO
  4. Cuba neagă că a trimis soldați să lupte alături de ruși în Ucraina. Acuzațiile Kievului și ale Washingtonului
  5. Posibilă scurgere de informații la Premiul Nobel pentru Pace. „Este foarte probabil să fie vorba despre spionaj”
  6. Cum poate fi crescut costul războiului pentru Putin. „Trebuie doar să fim mai inteligenți”
  7. Atac armat în masă după un meci de fotbal, în SUA. Patru persoane au fost ucise și 12, grav rănite VIDEO
  8. Acuzații grave: „Prădător sexual la vârful Administratiei Nationale a Penitenciarelor”. Schimburile de mesaje dintre directorul ANP și mai multe polițiste
  9. Moment șocant la Vatican. Un bărbat a urinat la Altarul Confesiunii în fața credincioșilor și turiștilor VIDEO
  10. Ziua în care Margaret Thatcher a fost la un pas de moarte: incidentul aviatic din 1984 care a rămas necunoscut publicului