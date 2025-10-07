Atenționare pentru românii care călătoresc în Polonia. Vor fi prelungite controalele la frontiera cu Germania și Lituania

Control frontieră

Ministerul Afacerilor Externe informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Polonia asupra faptului că vor fi prelungite controalele temporare la frontiera cu Germania şi Lituania, pentru încă şase luni, până la data de 6 aprilie 2026.

În acest context sunt preconizate creşteri ale timpului de aşteptare în punctele de trecere a frontierei cu cele două ţări, pe sensul de intrare în Republica Polonă, precizează MAE, într-un comunicat transmis marţi, 7 octombrie.

Telefonul de urgenţă

MAE reaminteşte că cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României la Varşovia: +48 694 486 683.

De asemenea, MAE recomandă consultarea paginilor de Internet: https://www.strazgraniczna.pl, News Ministry of the Interior and Administration - Portal Gov.pl, www.gov.pl, http://varsovia.mae.ro, http://www.mae.ro.

