Incident pe un aeroport din Newcastle. Un avion a aterizat de urgență, fără trenul de aterizare VIDEO

Un avion de mici dimensiuni a fost nevoit să aterizeze fără tren de aterizare pe aeroportul Newcastle din New South Wales, Australia, în urma unei defecțiuni mecanice, relatează CNN.

Înainte de a efectua aterizarea de urgență ”ca la carte”, avionul, un Beach B-200 Super King, a zburat mai multe ore în jurul aeroportului pentru a consuma combustibilul.

Ulterior, avionul s-a apropiat de pistă fără ca trenul de aterizare să fie activat, derapând ușor înainte de a se opri.

În avion se aflau pilotul și doi pasageri, care au scăpat nevătămați.

Avionul fusese programat să efectueze un zbor de 26 de minute de la Newcastle la Port Macquarie, la aproximativ 400 de kilometri la nord de Sydney, potrivit G4Media.

