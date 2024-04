Peste un milion de oameni au ieșit pe străzi, pe ambele maluri ale râului, într-un mare oraș european. Imagini incredibile VIDEO

Peste un milion de persoane au ieşit joi pe străzile oraşului Bilbao la parada jucătorilor lui Athletic, care au câştigat sâmbătă Cupa Spaniei la fotbal, după s-au impus la loviturile de departajare în finala cu Real Mallorca.

Jucătorii şi stafful tehnic s-au îmbarcat pe barja istorică ''Gabarra'' cu care au străbătut circa 12 km pe râul Nervion de la vărsarea în mare la primăria din centrul oraşului, în ovaţiile fanilor masaţi pe maluri.

Câştigătorii cupei au fost însoţiţi de 100 de mici ambarcaţiuni, inclusiv 30 bărci tradiţionale basce, toate ornate în culorile roşu şi alb ale clubului.

Peste un milion de oameni s-au înghesuit pe ambele maluri ale râului pentru a încuraja jucătorii unei echipe care conţine doar fotbalişti născuţi şi crescuţi în Ţara Bascilor, în nordul Spaniei şi sudul Franţei - o politică care conferă clubului Athletic un sentiment special de identitate şi mândrie locală.

Au fost ovaţii speciale pentru antrenorul Ernesto Valverde, care a condus-o pe Athletic a câştigarea primului trofeu în Copa del Rey din ultimii 40 de ani, clubul pierzând şase finale de când a ridicat ultima dată trofeul în 1984.

Incredible scenes in Bilbao as Athletic fans celebrate their first major trophy for 40-years 😍🏆pic.twitter.com/mS7K0llNRZ