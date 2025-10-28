DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele

Autor: Andreea Deaconescu
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 11:00
82 citiri
DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele
Sediul DNA FOTO: Facebook/DNA

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava a finalizat ancheta într-un dosar de corupție și fals în declarații de la Spitalul Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”.

Trei persoane au fost trimise în judecată în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției. În centrul scandalului se află Sima Flaviu-Emanuel, fost manager interimar, în prezent șef al Secției ATI, acuzat de trafic de influență, folosirea informațiilor confidențiale în scop patrimonial și instigare la fals în declarații. Alături de el, ancheta îl vizează pe Luța Vlad-Vasile, asistent medical principal, și pe S.A.A., persoană fizică fără calitate specială.

Șpăgi și favoruri pentru angajări

Ancheta DNA arată că, la începutul anului 2023, Luța Vlad-Vasile ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane pentru a interveni pe lângă managerul Sima, astfel încât acestea să fie angajate ca brancardieri.

În timpul concursului pentru postul de brancardier din perioada 28 februarie – 2 aprilie 2024, Sima ar fi furnizat subiectele de examen unei persoane prin intermediul lui Luța. Când concursul nu a fost promovat, suma de 12.000 de euro a fost restituită a doua zi, tot prin intermediul asistentului medical.

Mită de la pacienți și influențarea examenelor

Pe lângă faptele de trafic de influență, ancheta relevă că Sima Flaviu-Emanuel a primit, între noiembrie 2023 și februarie 2024, bani și bunuri în valoare de 2.400 lei de la pacienți sau aparținători, în schimbul facilitării diagnosticării, internării sau efectuării de operații. De asemenea, în perioada 18-21 martie 2024, acesta ar fi oferit subiectele pentru un examen scris și interviu, astfel încât fiica unei persoane să fie angajată pe un post de economist debutant. În luna februarie 2024, inculpatul ar fi pretins bunuri și servicii de peste 5.500 lei pentru a favoriza ocuparea unui alt post.

Ancheta mai scoate la iveală un accident rutier provocat de Sima, aflat sub influența alcoolului, pentru care S.A.A., soția acestuia, a declarat în fața poliției că ar fi condus ea autoturismul, pentru a evita cercetarea penală a soțului.

Cei trei inculpați și-au recunoscut faptele, au acceptat încadrările juridice și pedepsele propuse. Sima Flaviu-Emanuel a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Luța Vlad-Vasile a primit 1 an și 9 luni, iar S.A.A. 9 luni și 10 zile, toate pedepsele fiind cu suspendare. În plus, vor presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc
Directoarea DSP Brașov, pusă sub control judiciar de DNA. Ce acuzații i se aduc
Directoarea executivă a Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Braşov, Ancuţa Ofelia Blănaru, a fost plasată sub control judiciar într-un dosar în care este acuzată de folosire de...
Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Cât câștigă procurorii anticorupție care n-au mai prins „pești mari”: salarii care depășesc 40.000 lei lunar. Sporurile DNA: bani pentru risc, confidențialitate și condiții grele
Președintele Nicușor Dan a reaprins disputa cu parchetele și a criticat din nou conducerea DNA și a Parchetului General pentru lipsa unei strategii eficiente în prioritizarea anchetelor pe...
#ATI, #Radauti, #DNA , #DNA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lamine Yamal s-a decis si ii pune banii "pe masa" Shakirei: 11 milioane de euro
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Afara cu Lukoil din tara? Ce poate face Romania dupa sanctiunile lui Trump impotriva Rusiei: "Avem deja un mecanism care poate fi extins"

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Întârzie plata pensiilor în numerar. Cât vor avea de așteptat cei 2,3 milioane de români aflați în această situație
  2. DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele
  3. Rusia anunță testarea unei rachete cu propulsie nucleară
  4. Atenționare pentru românii care călătoresc în Jamaica. Fenomene extreme cauzate de Uraganul Melissa
  5. Miros de gaz pe scara unui bloc de locuințe. Toți locatarii au fost evacuați de urgență
  6. Țara europeană care ia 5 miliarde de euro din profitul băncilor pentru a sprijini categoriile vulnerabile. Măsura a stârnit tensiuni și nemulțumiri din partea sistemului bancar
  7. Ultimatum din SUA pentru Nicolas Maduro, președintele Venezuelei. „Se va întâmpla ceva, are zilele numărate, aș pleca în Rusia sau China acum”
  8. România, o țară tot mai îmbătrânită și mai puțin populată. Declinul demografic, printre cele mai accentuate din UE
  9. Cum recrutează serviciile secrete ruse „agenți de unică folosință” în Germania. „Trebuie să ne pregătim pentru o escaladare a situației”
  10. Trump dezvăluie că a făcut un RMN la începutul lunii octombrie. Ce i-au spus medicii: "Tot v-aş fi spus, nu m-aş fi ascuns, aş fi făcut ceva"