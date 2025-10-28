DNA trimite în judecată trei persoane după scandalul de corupție de la Spitalul Municipal Rădăuți. Inculpații și-au recunoscut faptele

Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Suceava a finalizat ancheta într-un dosar de corupție și fals în declarații de la Spitalul Municipal Rădăuți „Sf. Doctori Cosma și Damian”.

Trei persoane au fost trimise în judecată în baza acordurilor de recunoaștere a vinovăției. În centrul scandalului se află Sima Flaviu-Emanuel, fost manager interimar, în prezent șef al Secției ATI, acuzat de trafic de influență, folosirea informațiilor confidențiale în scop patrimonial și instigare la fals în declarații. Alături de el, ancheta îl vizează pe Luța Vlad-Vasile, asistent medical principal, și pe S.A.A., persoană fizică fără calitate specială.

Șpăgi și favoruri pentru angajări

Ancheta DNA arată că, la începutul anului 2023, Luța Vlad-Vasile ar fi pretins și primit câte 6.000 de euro de la două persoane pentru a interveni pe lângă managerul Sima, astfel încât acestea să fie angajate ca brancardieri.

În timpul concursului pentru postul de brancardier din perioada 28 februarie – 2 aprilie 2024, Sima ar fi furnizat subiectele de examen unei persoane prin intermediul lui Luța. Când concursul nu a fost promovat, suma de 12.000 de euro a fost restituită a doua zi, tot prin intermediul asistentului medical.

Ads

Mită de la pacienți și influențarea examenelor

Pe lângă faptele de trafic de influență, ancheta relevă că Sima Flaviu-Emanuel a primit, între noiembrie 2023 și februarie 2024, bani și bunuri în valoare de 2.400 lei de la pacienți sau aparținători, în schimbul facilitării diagnosticării, internării sau efectuării de operații. De asemenea, în perioada 18-21 martie 2024, acesta ar fi oferit subiectele pentru un examen scris și interviu, astfel încât fiica unei persoane să fie angajată pe un post de economist debutant. În luna februarie 2024, inculpatul ar fi pretins bunuri și servicii de peste 5.500 lei pentru a favoriza ocuparea unui alt post.

Ancheta mai scoate la iveală un accident rutier provocat de Sima, aflat sub influența alcoolului, pentru care S.A.A., soția acestuia, a declarat în fața poliției că ar fi condus ea autoturismul, pentru a evita cercetarea penală a soțului.

Cei trei inculpați și-au recunoscut faptele, au acceptat încadrările juridice și pedepsele propuse. Sima Flaviu-Emanuel a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare. Luța Vlad-Vasile a primit 1 an și 9 luni, iar S.A.A. 9 luni și 10 zile, toate pedepsele fiind cu suspendare. În plus, vor presta muncă neremunerată în folosul comunității.

Ads