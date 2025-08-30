Curentul Atlanticului, în pericol de colaps. Europa și SUA riscă ierni mai lungi și mai reci

Unul dintre cele mai importante sisteme de curenți oceanici care contribuie la reglarea climei globale este în pericol să se oprească complet în decurs de câteva decenii, avertizează un nou studiu european.

O echipă de cercetători din Europa a descoperit că Circulația Meridională de Răsturnare a Atlanticului (AMOC) ar putea să se prăbușească după 2100, mai ales dacă emisiile de gaze cu efect de seră rămân ridicate.

AMOC este ca o bandă transportoare oceanică gigantică care transportă apă caldă din tropice către Atlanticul de Nord, Gulf Stream jucând un rol cheie, acționând ca principalul curent care transportă apa caldă de-a lungul coastei de est a SUA către nord.

Ce este AMOC și de ce contează

AMOC funcționează ca un „covor rulant” gigantic care mută căldura de la Ecuator spre nord, iar în sens invers, transportă apă rece în adâncurile oceanului. Acest proces menține climatul blând în regiunile nordice și susține fenomene climatice precum ploile tropicale.

În cazul în care AMOC s-ar opri, efectele ar fi resimțite global. În nord-estul Americii de Nord, iernile ar deveni mai aspre, verile mai secetoase, iar nivelul mării ar putea crește considerabil de-a lungul Coastei de Est, mai ales în state precum Florida, Carolina de Sud și Massachusetts. În Europa, regiunile precum Marea Britanie, Irlanda și Scandinavia ar putea înregistra scăderi semnificative de temperatură.

Cauzele riscului de colaps

Studiul subliniază că încălzirea globală împiedică amestecul apei oceanice profunde în regiunile nordice – în special în mările Labrador și Nordică – prin creșterea temperaturii apei de suprafață și reducerea salinității acesteia. Acest fenomen slăbește procesul prin care apa rece și densă se scufundă, un mecanism crucial pentru menținerea în funcțiune a AMOC.

Pe măsură ce acest proces încetinește, el devine tot mai fragil, riscând să ajungă la un „punct de cotitură” ireversibil.

„În simulările noastre, acest punct critic apare în deceniile următoare, ceea ce este extrem de îngrijorător”, a declarat profesorul Stefan Rahmstorf de la Universitatea din Potsdam.

Sybren Drijfhout, climatolog la Institutul Meteorologic Regal al Țărilor de Jos și autor principal al studiului, a adăugat: „Circulația profundă din Atlanticul de Nord încetinește drastic până în 2100 și se oprește complet ulterior, în toate scenariile cu emisii ridicate – și chiar în unele cu emisii moderate.”

Impactul pentru America de Nord și Europa

Oprirea AMOC ar duce la o reducere de 20–40% a căldurii transportate spre nord. În unele simulări, eliberarea de căldură în atmosferă în regiuni precum Canada, Scandinavia și nordul SUA s-ar reduce aproape de zero, determinând o răcire accentuată.

În SUA, consecințele s-ar traduce prin ierni mai reci în orașe ca Boston sau New York, cu creșteri ale costurilor pentru încălzire și posibile presiuni asupra rețelelor de energie. Traiectoria și intensitatea uraganelor ar putea fi, de asemenea, afectate, crescând riscul pentru statele de pe coasta sudică.

Poate fi prevenit colapsul?

Cercetătorii afirmă că reducerea rapidă a emisiilor este crucială pentru evitarea colapsului, dar avertizează că ar putea fi deja prea târziu pentru a preveni complet acest scenariu. În plus, studiile actuale nu au luat în considerare efectele suplimentare ale topirii ghețarilor din Groenlanda, care ar putea accelera procesul.

„Modelele utilizate în acest studiu nu includ aportul suplimentar de apă dulce din topirea gheții din Groenlanda – un factor care ar putea împinge sistemul și mai rapid spre colaps”, a explicat profesorul Rahmstorf. „De aceea, este esențial să reducem emisiile cât mai curând posibil.”

Date recente au indicat deja o ușoară scădere a amestecului apei adânci în regiunile nordice în ultimii zece ani, în concordanță cu prognozele modelului.

