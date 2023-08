Imagini șocante într-o cursă atletică de sprint. Ministrul Sportului a intervenit imediat VIDEO

Ministrul somalez al tineretului şi sportului a suspendat-o pe preşedinta federaţiei de atletism a ţării şi urmează să iniţieze o acţiune în justiţie după ce o sprinteră a avut nevoie de mai mult de 21 de secunde pentru a termina proba de 100 de metri la Jocurile Mondiale Universitare, relatează Reuters.

Nasra Abukar Ali s-a aliniat la 100 de metri feminin la Jocurile din China, dar a terminat pe ultimul loc, la peste 10 secunde în spatele câştigătoarei cursei, care a înregistrat un timp de 11,58 secunde.

Într-un clip care a devenit viral pe reţelele de socializare, tânăra neantrenată de 20 de ani nici măcar nu se afla în cadru în momentul în care restul sportivelor au trecut linia de sosire.

Ministrul Sporturilor, Mohamed Barre Mohamud, a declarat că a fost efectuată o anchetă împreună cu Comitetul Naţional Olimpic din Somalia, care a arătat că Ali nu era nici sportivă, nici alergătoare.

"Khadijo Aden Dahir, preşedinta Federaţiei somaleze de atletism, s-a angajat în acte de abuz de putere, nepotism şi defăimarea numelui naţiunii pe scena internaţională", a declarat ministrul într-un comunicat. Acesta nu a dat detalii cu privire la acuzaţia de nepotism.

Pe baza acestor constatări, preşedintele Comitetului Olimpic Naţional din Somalia ar trebui să o suspende pe Khadijo Aden.

"În plus, ministerul... îşi declară cu fermitate intenţia de a iniţia acţiuni în justiţie atât împotriva preşedintelui Federaţiei de Atletism din Somalia, cât şi a persoanelor responsabile de falsificarea Asociaţiei sportive a Universităţii Somaleze."

Ministerul a adăugat că investigaţia a arătat, de asemenea, că nu a existat nicio Asociaţie sportivă universitară somaleză înregistrată.

