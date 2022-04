Haos după meciul dintre Atletico și Manchester City: cele două echipe s-au încăierat VIDEO

Confruntarea extrem de tensionată dintre Atletico Madrid și Manchester City, din sferturile Ligii Campionilor, a continuat și la vestiare.

Manchester City a remizat, miercuri, în deplasare, scor 0-0, în meciul cu Atletico Madrid, din manşa a doua a sferturilor de finală ale Ligii Campionilor, calificându-se în penultimul act. În tur, City s-a impus cu 1-0.

În finalul meciului de pe Wanda Metropolitano, Felipe a avut o intrare tare la Foden, apoi jucătorii celor două echipe au început să se îmbrâncească.

La finalul meciului, pe tunelul care duce la vestiare, disputa a continuat. Vrsalijko a aruncat cu ceva înspre jucătorii adverși și totul a degenerat.

Things really got messy in the tunnel between @Atleti & @ManCity. In this video you see Savic still taking on City & Sime Vrsaljko throw something at City contingent and getting nasty with Walker. This is shameful 😮 pic.twitter.com/vBxSF9OCic