Echipa spaniolă Atletico Madrid a învins joi seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia FC Sevilla, în sferturile Cupei Spaniei. Madrilenii s-au calificat în semifinalele competiţiei.

Meciul de pe Civitas Metropolitano, a fost dominat de Atletico Madrid, care a înscris însă destul de greu golul victoriei. Partida a început cu un moment de reculegere în memoria celor trei suporteri ai echipei FC Sevilla, decedaţi într-un accident auto în drumul lor spre Madrid.

Gazdele au ratat un penalti în minutul 25, prin Griezmann, iar golul calificării a fost înscris de Memphis Depay, în minutul 79. Elevii lui Simeone au trecut printr-un moment dificil în minutele de prelungire, când Sevilla a cerut penalti, la un contact în careul gazdelor, între Barrios şi Lamela. Era minutul 90+5, dar arbitrul nu a acordat nimic după consultarea VAR, iar Atletico Madrid s-a calificat în semifinale, alături de echipele Real Sociedad, Mallorca şi Athletic Bilbao.

La Atletico, portarul român Horaţiu Moldovan a rămas pe banca rezervelor.

Înainte de a-l aduce la Atletico Madrid, Diego Simone l-a întrebat pe Cosmin Contra, fost jucător al echipei spaniole, ce părere are despre transferul fotbalistului român: ”Acum o săptămână, am primit un mesaj de la Cholo, m-a întrebat despre el. I-am zis ce am auzit eu, că nu-l cunosc personal pe Horațiu. I-am spus ce mi-a povestit Nicușor despre el, am putut să-i fac un profil de jucător. Am vorbit bine de el, pentru că îmi doresc ca mai mulți jucători români să ajungă la Atletico.

Mă bucur că, după 22 de ani, un alt român se antrenează și va juca pentru Atletico Madrid. Sper ca Horațiu să aibă șansa necesară să apere la Atletico.

N-are cum să mă uite lumea de la Atletico, pentru că mereu mă duc la antrenamente când ajung la Madrid. Sunt mulți oameni cu care am lucrat care încă lucrează acolo”, a declarat Cosmin Contra, la Digi Sport Special.