VIDEO Golul fabulos marcat de Giroud a decis meciul de la Bucuresti din Champions League

Giroud a dat un gol incredibil, in repriza a doua, din foarfeca.Reusita lui a avut nevoie de validarea VAR, dupa ce francezul era in pozitie de ofsaid, dar a primit mingea de la un adversar.Vezi rezumatului meciului AICI Meciul s-a jucat la Bucuresti, deoarece englezii au avut restrictii de calatorie in Spania din cauza pandemiei de coronavirus.In celalalt meci al serii din Champions League, Bayern Munchen a invins, la Roma, cu 4-1, pe Lazio.Desfasurarea meciului:Minutul 1 - A inceput partidaMinutul 14 - Lemar trimite pe langa poarta, dupa o faza creata de SuarezMinutul 24- Alonso suteaza pe poarta, dar Oblak retineMinutul 39 - Werner suteaza, dar respinge OblakMinutul 45+1 - PauzaMinutul 46 - a inceput repriza a douaMinutul 68 - Giroud inscrie dintr-o foarfeca si golul este validat de VAR dupa multe minute.Atacantul lui Chelsea era in ofsaid, dar mingea a venit de la un adversar. Gol valabil.Oblak - Llorente, Savic, Felipe, Hermoso - Correa, Koke, Saul, Lemar- Joao Felix, SuarezAntrenor: Diego SimeoneMendy - Azpilicueta, Christensen, Rudiger, Alonso - Mount, Jorginho, Kovacic - Hudson Odoi 0 Giroud, Werner.Antrenor: Thomas Tuchel